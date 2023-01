"Schlein è il cambiamento Serve un partito radicale dal lavoro all’ambiente"

di Paolo Rosato

Lorenzo Cipriani, presidente del Quartiere Porto-Saragozza, perché ha deciso di sostenere Elly Schlein al Congresso del Pd?

"Penso che il Pd abbia bisogno prima di tutto di rispettare i propri elettori: ha perso milioni di voti, c’è stata tangibile la richiesta di cambiamento. E penso che Elly Schlein incarni perfettamente quel bisogno".

Come deve cambiare?

"Serve un Pd più radicale, più netto su determinate scelte. Non si può essere né carne né pesce, non si può stare un po’ di qua e un po’ di là. C’è un’esigenza chiara che ripeto, la chiede il nostro elettorato. Altrimenti rischi di sparire come sta capitando ai socialisti francesi".

Su quali temi serve più nettezza?

"Il Pd non ha difeso con chiarezza il reddito di cittadinanza. E dire che proprio il Pd l’ha inventato per primo, con il reddito di solidarietà regionale, e invece il tema è stato erroneamente lasciato all’M5s. In più sul lavoro e sull’ambiente bisogna essere più netti per parlare meglio alle nuove generazioni. E si badi bene: essere netti non vuol dire essere massimalisti. Siamo stati accusati di essere stati troppo governisti, anche sull’ambiente si è andati troppo a salvaguardare le esigenze dei mondi economici. Se non cogliamo la chiamata disperata dei nostri elettori, rischiamo di sparire".

Sì a una riforma dello Statuto dei lavoratori?

"Lo Statuto è stato sempre un baluardo della sinistra, si può modificare però laddove vada a estendere dei diritti. Penso a nuovi lavori non tutelati, come i riders. E poi la battaglia per il salario minimo deve essere centrale".

La partecipazione è un tema importante.

"Spero che questo Congresso possa servire a ridare centralità ai nostri elettori, anche con le nuove tecnologie. Se il Pd vuole rappresentare la sinistra italiana deve coinvolgerli di più. Penso alle alleanze per le imminenti regionali, la scelta non può essere demandata ai soliti gruppi chiusi, bisogna essere più inclusivi".

Quindi lei dice: voto agli iscritti anche per decidere con chi allearsi. Non si rischia di scimmiottare i Cinque Stelle?

"Non si deve buttare il bambino con l’acqua sporca. A Bologna e in Emilia-Romagna abbiamo una presenza capillare nei circoli che altrove non esiste: bisogna aumentare la partecipazione. Per le alleanze e le scelte importanti trovo giusto consultare anche gli elettori, che non possono essere cruciali soltanto il giorno del voto. Anche Bonaccini, che stimo, ha aperto a quest’eventualità con l’idea delle primarie dei candidati per le Politiche, qualora resti questa legge elettorale. Non ho mai visto quelli che ora lo sostengono appoggiare questo principio di partecipazione, ma il Congresso serve anche a questo, quindi bene per quest’apertura".

Tema rinnovamento: anche Bonaccini per lei fa parte di quel Pd da rottamare?

"Il termine rottamazione non mi è mai piaciuto, anche quando alcuni tra quelli che ora sostengono Bonaccini lo usavano quando erano Renziani. ‘Rinnovamento’ invece mi piace molto, e può esserci soltanto con Elly Schlein".