Schlein, l’ultimo tuffo "Ai gazebo per cambiare"

Non seguirà lo spoglio a Bologna, Elly Schlein, ma stamattina la parlamentare del Pd, prima di salire a Roma per aspettare gli esiti delle primarie del Pd, andrà a votare al seggio numero 24 sotto le Due Torri, ovvero alla Fondazione Barberini di via Mentana 2 (alle 10.30). Che è stata sede, tra le altre cose, del comitato elettorale per Matteo Lepore sindaco nel 2021. Schlein proverà a ribaltare il risultato dei circoli, nel quale Stefano Bonaccini era avanti di 60mila voti. Ma le primarie per la segreteria dem sono tutta un’altra cosa, si riparte da zero, e i sostenitori dell’ex europarlamentare sperano che l’effetto ‘extra-Pd’ possa premiare proprio, soltanto da poche settimane rientrata nei ranghi dem dopo un lungo auto-esilio. In serata invece, Schlein si riunirà al suo comitato elettorale in quel di Roma, nello Spazio Diamante di via Prenestina 230B. E da lì seguirà lo spoglio, si vota dalle 8 alle 20.

Ieri Elly, dopo lo sfortunato furto del suo prezioso zaino durante un viaggio in treno da Verona a Milano – dentro, oltre a un laptop, anche tutti i suoi appunti relativi alla campagna delle primarie –, ha concluso la sua corsa tra Torino e Palermo, riempiendo i canali social di vademecum per il voto, anche online. "Più di 90 tappe, in tutte le regioni d’Italia e in due Paesi esteri – ha scritto Schlein su Facebook –. Territori battuti palmo a palmo, grazie all’aiuto di tante e tanti militanti che mi hanno aiutata a percorrerlo, e mi hanno portato lì nelle loro comunità, dove portano avanti il loro impegno politico, rendendo questa una campagna collettiva e costruita dal basso. Il cambiamento parte da noi". Nell’ultimo periodo, a sostegno di Elly, sono uscite allo scoperto alcune personalità dello spettacolo, come il trombettista Paolo Fresu e la cantante Levante. Alessandro Zan invece, deputato promotore del ddl contro l’omolesbotransfobia (ancora al palo a Montecitorio), sui social ha promosso un video con le ‘tre ragioni’ per cui votare Schlein. "Una linea chiara sul contrasto al lavoro precario e sul sostegno alla transizione ecologica; basta donne perennemente vice; la generazione di Elly deve finalmente avere voce in capitolo in politica". Zan ha anche sottolineato come la Schlein abbia "risvegliato l’entusiasmo per la politica, da Nord a Sud". Massimo Bugani infine, assessore a Palazzo d’Accursio appena approdato ad Articolo 1, ha ribadito il suo sostegno a Schlein. "Chiudere la stagione delle demolizioni, per aprire quella del dialogo. Ed Elly può dare la scossa".

Paolo Rosato