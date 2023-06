Schlein, murales e critiche Elly con la borsa Dior, Vogue e il basco del Che "Ora un cambio di rotta"

Lo sfondo scelto è color rosso sangue, come la stella al centro del baschetto, stile Diari della motocicletta. Ma non c’è Ernesto Che Guevara sul pannello del cantiere della Garisenda, da ieri mattina, ma la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein.

Raffigurata, con la tecnica dello ’stencil’, quasi a grandezza naturale con in una mano una sportina di Dior, nell’altra una copia di Vogue Italia. Ai suoi piedi, mentre un lustrascarpe le lucida le scarpe con i tacchi, il fango nel quale sono impatanate alcune copie fake del Resto del Carlino, con sopra Stefano Bonaccini e Ursula von der Leyen. Un ‘papercut’ siffatto non può essere sicuramente catalogato come un atto vandalistico. Anzi, è street art, decisamente tagliente, firmata dall’artista livornese Mart Signed, che ieri sul suo profilo Instagram ha documentato la sua visita a Bologna, con tanto di scatto anche in pieno Quadrilatero. La sua interpretazione miscela la politica, la tragedia dell’alluvione e la figura della segretaria dem, proprio sotto alle Torri che sovrastano il fortino rosso in Italia, il villaggio di Asterix pure decantato qualche giorno fa da Le Monde.

"Gli unici stivali a non essere affondati nel fango – spiega Mart Signed – sono stati quelli del neo-segretario Elly Schlein".

Il messaggio che passa, e che invita a un’attenta riflessione, risuona forte e chiaro. "Un cambio di rotta, meno glamour e più sostanziale, sembra l’unico possibile per ristabilire un diretto rapporto non soltanto con l’elettorato, ma con un intero territorio, ormai santificato soltanto dalle apparizioni del presidente del consiglio e di Ursula von der Leyen, insieme con Bonaccini protagonisti di una parata istituzionale sui territori colpiti". Mart vuole ricordarci che le tragedie non hanno nulla a che fare con la politica show, e che per riappropriarsi del terreno perduto occorrerà sporcarsi gli stivali di fango. Possibilmente a telecamere spente. Ma come nasce il murales su Elly Schlein? "Analizzando cosa era successo, soprattutto la mala gestione economica dei fondi disponibili, abbiamo voluto lanciare un messaggio – spiega l’artista –. Non ci interessa tanto la politica, quanto invitare a una riflessione. Più se ne parla, più si mettono in condizione le persone di capire cosa è successo. Abbiamo scelto Schlein data la sua forza mediatica: sembra quasi interessarsi più alle copertine patinate, e all’estetica, che al resto". Chiaro anche il riferimento all’intervista su Vogue Italia, con l’entrata in scena di un’armocromista a sue spese. "Se avessero speso i soldi, o li avessero indirizzati nel modo giusto, magari questa tragedia si poteva evitare, anche se con madre natura non si sa mai. Sembra quasi che la presenza, o la passerella, delle istituzioni sul campo sia stata dettata da esigenze di immagine politica più che da un concreto aiuto alle situazioni di bisogno sul posto".

Sulla scelta della Garisenda, spiega: "Perché è un po’ la roccaforte della sinistra, che ora non sa da che parte sta andando. Lo dimostra Schlein, che abbiamo rappresentato col basco in testa, che stride con l’abbigliamento. Appena terminato il lavoro, una coppia di ragazzi ci ha detto: ‘Bravissimi’. Hanno subito capito il messaggio. Si era radunata tanta gente, e sono stati molti i commenti positivi, anche sui social". Mart Signed ha realizzato anche un altro murales in città, in via Ugo Bassi, dedicato a Matteo Gracis. "Puntiamo a ricordare che i martiri moderni siamo noi, cittadini liberi che provano, come Matteo Gracis, a portare un seme in un terreno sempre più arido".

Maurizio Costanzo

Paolo Rosato