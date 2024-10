Schlein nella ‘sua’ Bologna: "Al lavoro sul campo largo. Massima fiducia a de Pascale"

"Quando sono a Bologna, ritorno a casa. Sono una figlia adottiva di questa città. Una città che ti porta a prendere parte e impegnarti attivamente". Elly Schlein, ieri in Salaborsa alla presentazione del suo libro ’L’imprevista’ (Feltrinelli) con Susanna Turco, parla di Bologna, del suo impegno in politica, dell’incontro con Romano Prodi nel 2009, ai Giardini Margherita: "Stava correndo, ho fatto un pezzo con lui...". La segretaria del Pd, tra aneddoti, abbracci con lo stato maggiore dem (in prima fila i segretari locali Luigi Tosiani e Federica Mazzoni, Matteo Lepore, Igor Taruffi, Andrea De Maria, il presidente onorario dell’Arcigay Franco Grillini, i candidati alle Regionali), attacchi al governo Meloni, guarda poi all’Emilia-Romagna.

"Il campo largo? Qui ci sta lavorando Michele de Pascale. È un bravissimo sindaco che ha dimostrato in momenti duri come la pandemia e le alluvioni, di avere la capacità amministrativa che serve per guidare questa Regione". L’ottimismo, quindi, per l’asse col M5s e gli altri alleati, Italia Viva compresa (probabilmente due o tre renziani finiranno nella lista civica di de Pascale, mentre domani verrà presentata la lista dei Riformisti), c’è: "Stanno lavorando tutti per vincere, avranno una settimana di lavoro davanti. Speriamo in un grande risultato del Pd".

L’alternativa al governo Meloni resta l’obiettivo: "Non è folle, ma necessaria", dice, cancellando quasi le fibrillazioni con il leader M5s Giuseppe Conte, definendosi ’testardamente unitaria’: "Sulla manovra con le altre forze d’opposizione possiamo costruire convergenze". E dopo promette: "Finché sarò segretaria io, il Pd non farà larghe intese. Deve governare vincendo le elezioni". Non manca la replica a Elena Ugolini, dopo le dichiarazioni al Salotto di Patrizia Finucci Gallo all’hotel ’Il Guercino’, sulla presenza invocata delle associazioni anti-abortiste nei consultori. "Chiaramente – sorride Schlein – sono d’accordo con de Pascale", che ha detto come nei consultori debba esserci personale qualificato, non i Pro-vita. "L’unica cosa concreta che Meloni ha fatto sulla sanità pubblica, che sta tagliando, è stata far entrare gli antiabortisti nei consultori per fare pressioni sulle donne che cercano di accedere all’interruzione di gravidanza prevista dalla legge 194", affonda la segretaria Pd (che oggi alle 10 sarà alla Casa del popolo Bruno Tosarelli di Corticella e alle 11.30 agli Stati Generali dell’Università al Katia Bertasi). Contro Ugolini anche la segretaria del Pd di Bologna Mazzoni: "Questa destra sta smantellando i diritti conquistati dalle donne, come l’accesso all’aborto".