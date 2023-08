Schlein si prende la sua Festa Ovazione dal popolo Pd Ma Elly glissa su Bonaccini

di Paolo Rosato

Il primo abbraccio per Elly è quello della staffetta partigiana Flora, 92 anni. Poi un tuffo d’affetto nello stand dell’Anpi, prima dell’ovazione, tutti in piedi, della sala Salvador Allende della Festa dell’Unità del Parco Nord. Elly Schlein è a casa sua, più che un salotto una trincea rossa, una comunità che è tutta con lei, contro il governo delle destre che viene martellato continuamente da sotto e da sopra il palco. Con Elly c’è anche Matteo Lepore, e non sono un caso le parole di alleanza senza limiti tra il Pd nazionale attuale e Bologna. "Matteo, siamo sempre al tuo fianco con tutte le battaglie politiche che portate avanti a Bologna – ha detto Schlein tra gli applausi –. Come la Città 30, e presto arriveremo a parlare delle città dei 15 minuti".

La connessione sentimentale è totale, Schlein non vuole sentire parlare di ’Ultimo ballo’, dall’anno prossimo non si tornerà più al Parco Nord "ma la nostra storia continua. Ero qui a mettere giù le sedie come i ragazzi che lo fanno oggi, sono stata cresciuta qui, ho imparato tanto da voi. Ai giovani dico: continuate a voler cambiare il mondo, come volevamo fare noi – ha detto la segretaria davanti a oltre 300 persone stipate nella sala principale, sul palco anche l’organizzatore Lele Roveri, il segretario regionale dem Luigi Tosiani e la segretaria provinciale Federica Mazzoni –. Iscrivetevi al Pd, è il mio appello". Schlein ha parlato per due volte del suo ex sfidante al Congresso vinto nel febbraio scorso, Stefano Bonaccini. La prima volta dribblando la domanda sull’ipotesi del terzo mandato del governatore in vista delle Europee del 2025. "Noi mettiamo al centro i progetti, poi vedremo più avanti come costruire i profili che saranno più adatti a portare avanti tutte queste sfide per le amministrative. E anche per le europee". Più accorato invece il diretto richiamo a Bonaccini dal palco, parlando della ‘battaglia’ per la ricostruzione post alluvione. "Lui continua a spendersi ogni giorno – ha detto tra gli applausi –. Stefano ci ha insegnato che quando si amministra si cercano soluzioni. Siamo di parte sì, ma se bisogna parlare alla comunità si lavora insieme". Tosiani dal palco ha attaccato il viceministro Galeazzo Bignami (FdI), fischiato dalla platea: "Ha detto ai nostri sindaci: ’non siete alla Festa dell’Unità’. Ha sbagliato bersaglio, noi dialoghiamo e ci confrontiamo". Mentre Schlein, che prima di salire sul palco ha salutato Isabella Conti e il suo bambino sul passeggino, ha attaccato il governo su tutti i fronti: alluvione ("fa solo passerelle"), migranti ("campione di scaricabarile"), salario minimo ("non ha una proposta") e sanità ("no ai tagli").