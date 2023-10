Schlein va a La Perla: "Non vi lasceremo sole. Urso convochi un tavolo". Il ministro: "A fine mese"

Magliette rosse, striscioni e pure un albero di Natale con la scritta: "Senza piano industriale questo per noi sarà l’ultimo". Davanti al quartier generale in via Mattei de ’La Perla’, azienda di intimo di lusso, da quattro settimane le lavoratrici, puntuali, all’ora di pranzo, scendono sul piazzale per il consueto presidio. Ieri, con loro, anche la segretaria del Pd, Elly Schlein, accolta dai vertici dem locali e regionali, Federica Mazzoni e Luigi Tosiani, e da Gianni Monte della segreteria Cgil.

Il clima è mesto: c’è l’incertezza degli stipendi ("devono arrivare domani, ce li pagheranno?") e mancano i tamburi ("abbiamo scelto il silenzio per rispetto di una nostra collega che ha perso il marito", dice un’operaia che si lascia andare alla commozione). Non mancano però gli applausi dopo le parole di Schlein rivolte alle lavoratrici: "Chiamerò il ministro Adolfo Urso oggi stesso, non vi lasceremo sole". Promessa mantenuta, visto che è proprio il titolare del Mimit, il ministero delle Imprese e del made in Italy, già impegnato con la vertenza della Marelli di Crevalcore, a rispondere via ’X’, l’ex Twitter: "Il tavolo di crisi per La Perla sarà convocato entro fine mese".

"Ho sentito la segretaria Pd Schlein, il ministero sta seguendo con particolare attenzione la vertenza. Dopo l’incontro del 5 ottobre – informa il ministro – il sottosegretario Fausta Bergamotto si è confrontata più volte con la proprietà, sollecitandola a presentare un piano industriale che possa essere oggetto di confronto nel tavolo con sindacati e azienda". Schlein, dalla sua, ascolta le lavoratrici, firma il reggiseno-striscione, indossa la maglietta rossa "siamo storia presente e futuro", e ricorda il caso parallelo della Marelli: "Non siamo di fronte di una crisi produttiva e aziendale. Sono stata la settimana scorsa alla Magneti Marelli e anche lì – dice la segretaria dem – siamo di fronte alla mancanza di volontà di fare lavorare le persone che sanno produrre un prodotto che funziona. Non lo possiamo accettare". Due vicende che troveranno spazio anche nella grande manifestazione del Pd dell’11 novembre a Roma: "Sicuramente una delle questioni principali sarà la dignità e la qualità del lavoro e il contrasto allo sfruttamento e alla precarietà, i salari e le politiche industriali che mancano a questo Paese per stare a testa alta nelle transizioni".

Tra le operaie, anche colleghi di altre aziende del territorio per dare manforte a un’azienda che da oltre una decina d’anni convive con la crisi. Tra stipendi a singhiozzo e cambi di proprietà, fino all’ultima, quella del fondo olandese Tennor, guidato dal finanziere tedesco Lars Windhorst. Per Schlein la questione è chiara: "Queste lavoratrici non possono pagare sulla loro pelle la mancanza di politiche industriali di questa proprietà, ma anche del Paese e del governo italiano. La Perla è il vero made in Italy", dice al megafono.

E rientrata a Roma firma un’interrogazione con i deputati bolognesi Andrea De Maria e Virginio Merola per chiedere al governo di "accelerare le iniziative di propria competenza, visto che non si vedono sviluppi significativi". In ballo ci sono 327 posti di lavoro, con anche alcune dipendenti sposate con operai della Marelli. "Non si possono perdere professionalità con esperienza trentennale. Serve una risposta in tempi brevi", insiste Stefania Pisani della Filctem-Cgil. "La volontà di lottare non ci manca, vogliamo un futuro certo", conclude Maria Angela Occhiali della Uiltec.