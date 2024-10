Schneider Electric rinnova l’hub tecnologico per la Transizione 5.0

Nuova versione, da oggi a Casalecchio, per l’hub di innovazione di Schneider Electric, leader mondiale nella digitalizzazione della gestione dell’energia e nell’automazione industriale. L’Innovation Hub, creato nel 2018 per accompagnare le aziende nel percorso dell’Industria 4.0, è stato trasformato per accogliere le nuove tecnologie che nel giro di appena sei anni hanno cambiato il volto dell’industria, offrendo strumenti di competitività e di innovazione senza precedenti, capaci di coniugare la crescita e la sostenibilità. Apre quindi le porte a nuovi visitatori, che si aggiungeranno ai tremila che ne hanno già usufruito.

Questo centro fa parte della rete di hub che Schneider Electric ha creato in Italia, con altre strutture presso le sedi di Bergamo, Napoli e Pieve d’Alpago in Veneto. In questo luogo l’azienda riunisce tutte le applicazioni e tecnologie che danno forma già oggi all’industria di domani, con particolare attenzione al tema della Transizione 5.0: ovvero, alla capacità di coniugare l’innovazione digitale dei processi e delle macchine industriali con una maggiore efficienza energetica e sostenibilità.

"Transizione 5.0 non è solo il nome del piano di incentivi lanciato dal governo. E’ invece una nuova visione di crescita industriale che è pienamente immersa nel mondo digitale e imbocca una volta per tutte la strada della sostenibilità- ha detto ieri mattina Claudio Giulianetti (foto), Vice President Industrial Automation di Schneider Electric- Gli incentivi sono uno stimolo fondamentale ad investire, che va colto molto velocemente per aumentare le prospettive di business e intraprendere un percorso virtuoso di innovazione e assicurarsi competitività, non solo nel contesto locale, ma anche sul mercato globale a cui si rivolgono i nostri costruttori di macchine".