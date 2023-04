Schultheiss, Savary e Maurizzi: trio d’eccezione per Schubert e Brahms

Si prospetta un tutto esaurito per il concerto di ‘Conoscere la Musica Mario Pellegrini’, domani alle 20.30 alla Sala Prof. Marco Biagi (in via Santo Stefano 119, in collaborazione col Quartiere Santo Stefano e l’Associazione Musica e Arte). Protagonista della serata, infatti, sarà un trio per pianoforte e archi d’eccezione formato da David Schultheiss, Yves Savary e Pierpaolo Maurizzi (foto), che interpreta il Trio op. 99 di Schubert e il Trio in si maggiore op. 8 di Brahms. Da sottolineare, il trio è formato dalle prime parti dell’Orchestra di Stato Bavarese di Monaco, cioè il violinista tedesco Schultheiss e il violoncellista svizzero Savary, ai quali si unisce il pianista bolognese Maurizzi, raffinato camerista già fondatore del Trio Brahms. Tre eminenti personalità musicali, dunque, di tre paesi e scuole diverse, accomunati da una forte amicizia e da percorsi didattici paralleli, che si trovano a Bologna per suonare due venerati capolavori della musica di ogni tempo. Dato l’esiguo numero di posti a sedere nella sala e la singolarità del programma proposto, si consiglia di prenotare al numero 331.8750957. I biglietti si ritireranno e pagheranno la sera del concerto. La biglietteria verrà aperta alle ore 19.45. Come lo scorso anno è sempre in vigore l’innovativo Biglietto Self Service.