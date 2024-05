Un enorme sciame in piazza VIII agosto a Bologna: “50mila api sul davanzale di casa”

Bologna, 18 maggio 2024 – Cinquantamila api sul davanzale di casa. Sono stati due giorni a dir poco movimentati per una famiglia bolognese che abita al numero 55 di via Indipendenza, condominio di sei piani che fa angolo con piazza VIII agosto. La disavventura (a lieto fine) si è svolta tra giovedì e venerdì, quando un gigantesco sciame d’api ha trovato il posto perfetto per nidificare sul davanzale della famiglia Patini, che si trova al terzo piano.

"Tutto inizia mercoledì quando noto un paio d’api sul davanzale di casa – racconta Gregorio, 22 anni, studente –, ma ho pensato che tutto fosse tranquillo. La mattina successiva, invece, il numero delle api era aumentato e, poco dopo, è arrivato un enorme sciame che si è insediato tra gli scuri e gli infissi della finestra, trovando lo spazio ideale per nidificare. Secondo l’apicoltore, che poi ci ha liberato dagli insetti, erano circa 50mila. Sotto alla nostra finestra, ch si affaccia su piazza XIII agosto, c’erano i banchetti del mercato e tutti hanno assistito alla scena: un tornado d’api che si è spostato in massa verso il palazzo. Una scena sensazionale e affascinante, anche se la forza della natura a volte fa anche molta paura”.

I genitori di Gregorio non sono in casa in quel momento, perciò si trova a gestire questa inaspettata emergenza insieme al fratello maggiore. “Ho telefonato ai vigili del fuoco, ma loro intervengono solo se si tratta di vespe – spiega il giovane -. Così ci hanno fornito una lista di apicoltori da contattare in questi casi specifici. Alcuni non erano disposti a venire, altri invece ci hanno consigliato di aspettare qualche ora”. Però serviva un intervento rapido, anche perché “alcuni condomini ci hanno chiesto spiegazioni allarmati. Nel frattempo era calata la notte e non vedevo più le api: ho creduto che se ne fossero andate”.

Ma venerdì mattina erano ancora lì e tutto il trambusto è ricominciato. “A quel punto mia madre ha chiamato la polizia municipale – continua il 22enne – che ci ha indirizzato verso un apicoltore che aveva già affrontato situazioni di questo tipo: Zeid Nabulsi di Beebo. E’ arrivato venerdì pomeriggio e ha effettuato l’intervento di sera, nel momento in cui, secondo quanto ci ha spiegato, le api sono più stanche e assonnate. Con un aspiratore ha ‘trasportato’ le api in una scatola ricoperta di gommapiuma in modo che non si facessero male. Poi le ha portate in sicurezza nella sua azienda di Zola Predosa. Ci ha messo circa tre ore per terminare il lavoro – dalle 21.30 fino quasi a mezzanotte -, ma alla fine gli ho fatto i complimenti per come è riuscito a risolvere bene il problema”.