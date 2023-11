Scienza medica: "Festival di successo"

Di nuovo in presenza dopo la pandemia, si è conclusa la nona edizione del Festival della Scienza Medica, organizzata dalla Fondazione della Scienza Medica, in collaborazione con l’Università di Bologna, l’Accademia delle Scienze di Bologna e la Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna.

"È stata un’edizione di successo che ha potuto contare delle testimonianze e degli interventi di un parterre di ospiti diversificato e di qualità. Un bilancio positivo – spiega Fabio Roversi-Monaco, presidente della Fondazione della Scienza Medica che conferma la volontà della Fondazione di continuare a dare il proprio contributo alla comunità scientifica e alla cittadinanza per offrire ogni anno spunti rilevanti per il settore e consentire l’interazione divulgativa e scientifica fra medici, clinici e professionisti. Vorrei ringraziare tutti gli sponsor e, in particolare, la Fondazione Carisbo e Banca Intesa che hanno reso possibile questa nuova edizione". Per Luigi Bolondi, presidente dell’Accademia delle Scienze di Bologna e componente del comitato scientifico del Festival, "la varietà dei temi trattati nell’ambito del filo conduttore del Festival ’Decidere in Medicina’ con l’introduzione dell’intelligenza artificiale, ha stimolato una grande partecipazione soprattutto da parte dei giovani. Il Festival ha mantenuto alta l’attenzione sui temi più attuali della medicina, dell’aggiornamento professionale e dell’importanza del rapporto medico - paziente".