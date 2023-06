Scifoni e Zuppi in dialogo ’senza offendere nessuno’

Dopo l’esordio con oltre 400 persone nonostante la pioggia, stasera alle 21 torna LIBeRI, la rassegna letteraria nel Parco ‘Villaggio della Speranza’ di Villa Pallavicini. Sul palco un dialogo, davvero inusuale, fra Giovanni Scifoni – attore romano, artista teatrale e interprete di numerose fiction e miniserie Rai, fra le quali Fosca Innocenti con Vanessa Incontrada – e il cardinale Matteo Zuppi. L’incontro sarà moderato dal direttore dell’Osservatore Romano, Andrea Monda. La conversazione parte dal libro di Scifoni Senza offendere nessuno. Chi non si schiera è perduto (Mondadori) e tocca ventuno conflitti quotidiani in cui il protagonista del libro incontrerà "attori buddisti, cattolici leghisti, atei militanti, attivisti Lgbtq+, alla ricerca della soluzione impossibile per caricare la lavastoviglie altrui senza offendere nessuno". Un confronto ricco di ironia che parlerà di lavastoviglie, di padelle in ghisa sopra i bicchieri, ma anche di "battaglie", di clan schierati gli uno contro gli altri, ma anche di "chi vive a disagio nel mondo dei pro e dei contro, e cerca un’alternativa. Quella che tenterà di trovare il protagonista del libro" che "vorrebbe un mondo dove ci sia posto anche per chi non ha tutte le risposte, o per chi ha risposte strane, incoerenti, contraddittorie, paradossali. Un’impresa disperata ed esilarante, in compagnia del suo animale guida, l’unico che gli somiglia perché sfugge a ogni genere di classificazione: l’ornitorinco".

E tornano anche gli AperiLIBeRI, a cura di giovani artisti emergenti del Liceo Musicale Lucio Dalla: dalle 19, ecco Leo Meconi e Load Trio, in compagnia degli stand gastronomici gestiti dalle famiglie ospiti del Villaggio della Speranza.