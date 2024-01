Scifoni: "San Francesco, che superstar"

Lo rivedremo su Raiuno nei panni del dottor Sandri dall’11 gennaio nella nuova serie Doc e, qualche tempo dopo, darà vita su Canale 5 a un nuovo personaggio in Viola come il mare 2. Perché Giovanni Scifoni, teatrante di razza, è volto popolarissimo della fiction del piccolo schermo e ne va fiero. "I colleghi che sostengono di non fare tv per non rovinarsi la reputazione, in realtà non sono riusciti a farla", scherza. A lui, invece, il connubio fra i generi riesce perfettamente. Domani e il 4 gennaio alle 21 sarà protagonista al Duse del suo testo Fra -La superstar del Medioevo che racconta in maniera profonda e divertente la figura di Francesco, ovvero del santo che "sapeva far ridere, piangere, ballare e cantare folle sterminate".

Con lui sul palco tre musicisti impegnati in brani originali; la regia è di Francesco Brandi. Una narrazione fedele e appassionata di una figura apparentemente fragile ma in realtà determinata. "Tutto quello che racconto – spiega – deriva da fonti storiche, è cioé dalle mie letture. Esistono molti scritti ma a me hanno colpito soprattutto quelli del primo biografo Tommaso da Celano, ritrovati nel 1768, quasi 500 anni dopo la loro stesura".

In occasione delle celebrazioni dell’ottavo centenario della morte, San Francesco è protagonista di molti spettacoli teatrali. Come mai anche lei ha deciso di realizzarne uno?

"Pensavo non servisse fino a quando mi sono immerso nelle fonti francescane che hanno finito col sequestrarmi. Francesco è una figura che riguarda tutti: non sono io a palare di lui ma è lui a parlare di ognuno di noi. Mi interessa il dilemma che a che fare con il successo; lui è stato l’uomo più famoso del Medioevo ed ora è il santo più popolare del mondo cattolico. Eppure, scegliendo il matrimonio con Sorella Povertà, ha rinunciato a tutto, a cominciare dal successo. È un tema interessante per chi, come me, sul successo ci campa".

Da credente, come è cambiato il suo sguardo su questa figura?

"È complicato per un cattolico parlare di questioni di fede perché non esiste più la committenza della Chiesa. E quindi sei solo a costruire la tua arte, anche se questa solitudine ti garantisce ampia libertà. Oggi tutto è cambiato e i nuovi mecenati sono diventate le grosse aziende della Silicon Valley: ogni potere sviluppa il proprio paradigma".

A lei interessa soprattutto la corda comica?

"Utilizzo il registro comico per scardinare luoghi comuni e preconcetti. La risata ti mette in uno stato di condivisione: rido di me e del pubblico. La comicità introduce il paradosso e il paradosso sviscera i problemi senza ideologie".

È interessante, in questi tempi di conflitto, il racconto del viaggio in Terra Santa di Francesco nel 1219. La contemporaneità fa sempre i conti con la Storia?

"Bisognerebbe dedicare a questo tema uno spettacolo intero. In realtà Francesco non va in quei luoghi lontani con la bandiera della pace ma con l’intento di convertire i mussulmani. Perché lui è comunque un uomo del suo tempo. Dalla sua ha un fascino irresistibile che colpisce anche il sultano. Quello che dice è di un’attualità sconvolgente: ogni popolo si sente defraudato e il problema è l’ingiustizia ma non c’è pace senza rinuncia del possesso".

Claudio Cumani