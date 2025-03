Scimitarra, pugnali e oltre 13mila euro in casa: arrestato 43enne italiano

Medicina (Bologna), 4 marzo 2025 – Un 43enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Medicina con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi. Secondo il racconto dei militari, tutto è partito da un controllo amministrativo-domiciliare svolto a casa dell’uomo. Nel corso delle verifiche, sono state notate due mazze da baseball dietro alla porta di ingresso. Strumenti particolari da insospettire così i militari, che hanno chiesto all’uomo se in casa detenesse armi.

Le armi e la droga in casa

Quest’ultimo, di conseguenza, ha così consegnato: un sfollagente telescopico lungo 44 centimetri, un bastone animato in metallo di 61,5 centimetri, una scimitarra in metallo lunga 72 centimetri, un pugnale in metallo di 35,5 centimetri e un altro pugnale lungo 44 centimetri. L’evidente stato di agitazione nel quale però si trovava ha fatto sospettare i carabinieri che detenesse altre armi in casa. Un fatto confermato con altre perquisizioni svolte dai militari. Sono infatti stati ritrovati in possesso del 43enne: una dose di cocaina di 2,54 grammi dentro un pensile della cucina, altri 61,27 grammi occultati dentro un altro pensile, infine un bilancino di precisione e una piccola quantità di marijuana. Oltre alla droga, i carabinieri hanno recuperato anche alcune buste contenenti denaro contante complessivamente pari a 13.800 euro, raccolti dall’attività di spaccio che l’uomo portava avanti da tempo.

Arrestato il 43enne

Al termine delle operazioni, così, i militari hanno preso con loro il 43enne e lo hanno portato in caserma per le procedure di rito e di foto segnalamento. L’uomo è stato arrestato e poi giudicato nel processo per direttissima, svolto su disposizione della Procura bolognese. Per l’occasione, l’arresto è stato convalidato e il 43enne è così stato sottoposto alla misura cautelare personale dell’obbligo di dimora nel Comune di Medicina. La droga, i soldi e le armi sono stati tutti sequestrati. I fatti seguono quelli dello scorso weekend, quando i carabinieri di Bologna avevano arrestato quattro spacciatori – un 34enne nigeriano e due cittadini tunisini di 19 e 26 anni, tutti in Italia senza fissa dimora – per possesso di droga. Il primo, controllato in via Montebello, aveva addosso 47 grammi di hashish, nascosti negli slip. Gli altri due sono stati bloccati all’interno dell’autostazione e trovati in possesso di otto grammi di cocaina e sei di hashish. Dopo le udienze in tribunale, il nigeriano è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora a Bologna, gli altri due sono stati rimessi in libertà senza alcuna misura cautelare.