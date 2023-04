Scintille all’Accademia dei notturni

Un nuovo festival di musica indie per un’antica architettura che riapre dopo un po’ di anni, anche se solo per tre giorni. Succede nel territorio di Budrio da domani a domenica e il luogo di preziosa memoria è Villa Ranuzzi Cospi, classe 1705 circa, meglio conosciuta come Accademia dei Notturni, da quando nel 1986 l’acquisì Giovanni Tamburini. La manifestazione invece è Scintille, festival di musica, luci, parole e performances, in provincia, pensato e organizzato da HMCF, collettivo che ha sempre operato a Bologna ma che da quest’anno prende la strada oltre le mura, che porta certamente verso un mondo di ‘eventi’ meno intasato e che apre molto probabilmente una nuova era di fruizione nella provincia, non landa desolata ma spesso considerata troppo lontana per spostarsi.

Come spiega Teo Filippo Cremonini del collettivo "per noi il contenitore ha molta importanza perché si può dare una possibilità agli artisti di esibirsi in un posto speciale che può richiamare un pubblico che ha l’occasione di scoprirli per di più con un ingresso gratuito". E sottolinea come il mercato sia invece saturo di concerti che cercano un nome di punta per funzionare e vendere biglietti. Qui si gioca su altri territori, soprattutto under 25, ed è un po’ una sfida. Che però la sindaca Debora Badiali ha preso al volo. "Appena i giovani del collettivo mi hanno presentato la loro idea– spiega la prima cittadina di 31 anni in carica da 10 mesi –, mi sono subito sentita coinvolta. E’ un progetto ben costruito perché valorizza talenti, luoghi e idee e perché si rivolge a una generazione che negli ultimi anni ha sofferto più di altre gli effetti sociali e relazionali della pandemia". Per ogni musicista Cremonini ha parole speciali, crede in questa radicalità indipendente che per ora resiste alle major, poi si vedrà.

Come Jasmina, romana di origini africane che suona elettronica ‘post cantautoriale’ o Materazi Future Club che non cantano ma scelgono come voce le telecronache calcistiche affiancate da un post punk. Poi c’è Altea, originaria di Lecce ma esplosa musicalmente a Napoli, con la sua elettronica destrutturata in cui si sposano l’ukulele e le macchine o Elazar, bolognese che vive in Belgio e ricorda sonorità alla James Blake. In tutto sono coinvolti musicisti di 12 regioni italiane e 18 città e per l’Accademia dei Notturni, che avrà altre aperture sporadiche, è per qualche sera un ritorno alle origini.

Benedetta Cucci