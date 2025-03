Scintille da una presa elettrica. A fuoco un palazzo in via Vasari. Tra gli evacuati anche un neonato

Una scintilla, partita da una presa di corrente difettosa. Sarebbe questa la causa dell’incendio che, la notte scorsa, ha distrutto due appartamenti al civico 34 di via Vasari, in Bolognina, con ventuno persone finite in ospedale per intossicazione, tra cui cinque bambini e un neonato, e due vittime: un gatto e un cane, uccisi dal fumo.

L’allarme è scattato intorno alle 1,20 del mattino e in via Vasari sono subito intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, la polizia, la locale e il 118. Nel palazzo c’erano trentacinque persone: per soccorrere quelle residenti agli ultimi piani è stato necessario l’intervento dei vigili, sul posto con tre autopompe, due autoscale e un carro bombole. La tromba delle scale, infatti, era ormai completamente invasa dal fumo. Gli agenti di Volanti e commissariato Bolognina Pontevecchio hanno tirato fuori famiglie e bambini, poi affidati ai sanitari del 118: tra questi, anche un bimbo di pochi mesi. Alla fine, ventuno persone sono state accompagnate nei pronto soccorso del Maggiore e del Sant’Orsola: nessuna è in pericolo di vita, ma hanno respirato del fumo.

Stando a quanto ricostruito, il cortocircuito sarebbe avvenuto in un appartamento al piano rialzato, sviluppatosi da una presa difettosa: subito le fiamme hanno attaccato l’abitazione, coinvolgendo anche un altro appartamento a piano terra. I residenti dei piani bassi sono riusciti a mettersi in salvo da soli: gli altri, invece, sono rimasti intrappolati nelle loro case a causa del fumo. E sarebbero morti, se non fossero intervenuti subito i soccorsi a tirarli fuori. Le persone sono state tutte messe in salvo: i soccorritori non sono riusciti soltanto a tirare fuori in tempo un cane e un gatto, rimasti uccisi a causa del fumo.

Al termine delle operazioni dei pompieri, che hanno domato il rogo e bonificato l’area, due appartamenti sono stati dichiarati inagibili: quello da cui è partito l’incendio e l’altro al piano terra, pesantemente danneggiato. I residenti delle altre abitazioni, al termine dell’intervento sono potuti rientrare a casa. Ieri mattina, però, diversi di loro erano ancora in ospedale, per gli accertamenti.