Scintille sul piano della notte Clancy: "Basta pregiudizi"

Botta e risposta a distanza tra il Comune e i residenti delle zone calde della movida notturna. I comitati continuano a lamentare il mancato confronto con l’amministrazione sul Piano della notte, mentre Palazzo D’Accursio respinge le accuse al mittente e parla apertamente di "pregiudizio" rispetto alle iniziative messe in campo dal Comune. Lo fa la vicesindaca Emily Clancy, rispondendo in question time al fuoco di fila delle domande dell’opposizione su degrado e rumore in alcune piazze e strade della città (dal Pratello a Santo Stefano, più la zona universitaria). "Il coinvolgimento dei comitati dei residenti del centro storico è avvenuto in maniera ripetuta e costante", ricostruendo, con date e orari, il difficile percorso di confronto con i residenti del centro. I quali, ancora in mattinata, avevano preso carta e penna per ribadire di non aver "mai partecipato ad alcun focus group relativo all’economia della notte".

Un incontro, online, c’è stato il 9 novembre scorso, ma sostengono 11 tra comitati e associazioni, "in quell’occasione non sono state eseguite interviste o sondaggi di sorta" ed è stato invece consegnato alla giunta un documento in cui si contestavano le modalità della ricerca che il Comune si apprestava a realizzare. Di diverso tenore la ricostruzione della vicesindaca: "Ai focus group hanno partecipato 14 persone rappresentative dei vari comitati, ma a un certo punto hanno deciso di abbandonare l’incontro. È stata una loro scelta", spiega Clancy al Consiglio comunale. Con una certezza: "Ribadisco l’intenzione mia e dell’amministrazione di continuare il dialogo costante e franco con i comitati dei residenti, nonostante gli attacchi ricevuti e, talvolta, la distorsione della realtà", punge la vicesindaca. Parole che non convincono le opposizioni, con il consigliere comunale Nicola Stanzani e la consigliera di quartiere Maria Chiara Casadio di Forza Italia: "Scientificamente i risultati di queste 3.982 compilazioni sono insignificanti".