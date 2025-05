Scintille tra Iv e Salvini sulla diga di Vetto. E il Pd interroga:: "Perché questi ritardi?"

Botta e risposta tra il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini (foto) e le senatrici di Italia Viva Silvia Fregolent e Annamaria Furlan sulla diga di Vetto (Reggio Emilia). E’ successo ieri a Palazzo Madama, dove presentando un’interrogazione sulla Gronda di Genova (una nuova autostrada), Fregolent ha accusato il Governo di fare solo "grandi annunci", ricordando che "a Parma, ad esempio, stanno ancora aspettando la diga di Vetto". La risposta di Salvini non si è fatta attendere: "È curioso – ha detto – perché, dopo un secolo di attesa, sono stato il primo ministro della storia repubblicana che ha messo i soldi per la progettazione della diga di Vetto sull’Appennino reggiano". Quindi "se deve trovare qualche altro esempio per raccontare quello che stiamo facendo noi in due anni e che non hanno fatto gli altri in ottant’anni, ne consiglio uno diverso". Ma sulla questione interviene anche il deputato del Pd Andrea Rossi annunciando un’interrogazione urgente con la collega Ilenia Malavasi. "Il tempo delle promesse è finito", dice Rossi. “Sono passati mesi dal decreto che dichiarava strategica la realizzazione della diga di Vetto. Il Governo aveva annunciato la nomina di un Commissario straordinario stanziando 100.000 euro. Da allora, nulla è successo. Nessuna nomina. Nessun passo avanti. E tutto questo senza coinvolgere Regione e territori, che da anni lavorano al progetto". Da qui l’interrogazione: "Perché questo ritardo? Ci sono forse tensioni politiche che bloccano tutto?".