Sciopera la logistica: "Appalto svantaggioso"

Otto ore di sciopero dei lavoratori della logistica di Poltrona Frau, a Tolentino (Macerata). Una quarantina di addetti hanno incrociato le braccia ieri per protestare contro retribuzioni e inquadramenti ritenuti penalizzanti. I lavoratori del comparto, infatti, non sono assunti direttamente dell’azienda mobiliera, ma sono soci di una cooperativa. "Il problema – spiega Nicola Serrani, Rsa Logistica Polrona Frau – è che la coop che aveva vinto la gara per la logistica ha subappaltato l’incarico alla cooperativa che aveva perso. Ma a due anni di distanza, non c’è ancora una firma che sancisca formalmente questo passaggio. Oltre alla scarsa trasparenza, c’è quindi una situazione di instabilità per i 41 lavoratori". Ieri mattina si è svolto un presidio davanti ai cancelli dell’azienda. "Noi addetti alla logistica – protestano i lavoratori – percepiamo 2,90 euro all’ora in meno rispetto ai dipendenti dell’azienda. Se facciamo gli straordinari, ci viene riconosciuta una minima parte e anche i contributi sono bassi. Ci sarebbero scatti di anzianità ma ogni due anni cambia la cooperativa, e noi ricominciamo sempre da capo".