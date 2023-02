Scioperi a scuola Possibili disagi

L’amministrazione comunale di Budrio vuole informare i cittadini che sono previste mobilitazioni dei lavoratori, pertanto si informa che per l’intera giornata di oggi, in caso di adesione del personale della Cooperativa Sociale Società Dolce allo sciopero indetto dai Sindacati Generali di Base, i servizi integrativi di pre e post scuola e assistenza alunni disabili e il servizio comunale di Asilo nido Don Cadmo Biavati di via D’Ormea potrebbero funzionare parzialmente o non essere garantiti. Per la giornata di domani, venerdì 24 febbraio, visto lo sciopero indetto dal Comparto Scuola potrebbero verificarsi disagi causati dalla ridotta attività didattica e dei servizi educativi e scolastici. Funzionamento regolare dei servizi comunali di ristorazione e di trasporto.