Sciopero oggi per Gaza, ecco i servizi a rischio a Bologna. Bus, scuola, visite, treni: cosa c’è da sapere

Bologna, 22 settembre 2025 – Lunedì nero per i bolognesi a causa dello sciopero nazionale per Gaza e contro il governo di Israele, indetto lanciato dalla sigla sindacala Usb, di tutti i settori pubblici e privati. A Bologna è anche previsto maltempo, con pioggia, temporali e l’allerta gialla emanata dall’Arpae e dalla Protezione civile.

Oltre 60 le manifestazioni in tutta Italia e anche Bologna, dove oggi in Fiera prende via anche il grande salone della ceramica Cersaie e dove si terrà un maxi corteo di manifestanti per la Palestina, si prospettano disagi e problemi. Dagli autobus ai medici e agli infermieri, dalla scuola ai treni, fino agli altri servizi.

Ecco quali sono quelli garantiti e quali invece quelli che rischiano di subire cancellazioni nell’arco dell’intera giornata di oggi.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, dai bus alle corriere, er il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) lo sciopero di 24 ore si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio. Negli orari di sciopero i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti.

Per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle 8.15 al mattino e fino alle 19.15 di sera. Tper informa che, durante lo sciopero, al call-center telefonico 051 290290 sarà garantita la presenza di un operatore.

Lo sciopero riguarda anche il personale del ‘Marconi Express’, il cui servizio potrebbe non essere garantito, per effetto dell’astensione dei lavoratori, nel corso dell’intera giornata di oggi lunedì 22 settembre.

Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall'autostazione, fino alle 8.20 al mattino e fino alle 19.20 alla sera. Per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara saranno garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle 8.15 al mattino e fino alle 19.15 alla sera. “L'Azienda adotterà ogni misura tecnico-organizzativa utile ad agevolare, al termine dello sciopero, un più celere e integrale ripristino dei servizi”, chiudono da Tper.

Dalla mezzanotte alle 23 di lunedì 22 settembre è indetto anche lo sciopero nazionale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, a eccezione del personale di Trenitalia Regione Calabria. I treni possono subire cancellazioni o variazioni.

Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Gli elenchi dei servizi garantiti sono consultabili sull’Orario ufficiale Trenitalia e su www.trenitalia.com, per Trenord sul sito www.trenord.it e per Trenitalia Tper sul sito www.trenitaliatper.it.

Per i treni a lunga percorrenza garantiti in caso di sciopero, l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; fino alle 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali; in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.

Si ferma anche l'istruzione per lo sciopero nazionale proclamato dai sindacati a favore di Gaza, dalla scuola all’Università. Lo sciopero riguarda sia il personale docente che quello ATA del comparto istruzione e ricerca: non sarà garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche, del pre-scuola e del post-scuola.

Come sempre in questi casi scuole e istituti comprensivi invitano le famiglie a verificare la mattina stessa l’apertura del plesso frequentato dal proprio figlio e il funzionamento dei servizi.

Per quanto riguarda l’Azienda Usl di Bologna lo sciopero interessa gli operatori dell’area comparto (infermieri, operatori sociosanitari, tecnici sanitari, ostetriche, personale della riabilitazione e amministrativi) e gli operatori della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e della dirigenza non sanitaria, tecnica, professionale e amministrativa.

“L’Ausl di Bologna ha attivato le procedure idonee a garantire all’utenza i servizi pubblici essenziali e i contingenti minimi di personale così come previsti dalle disposizioni normative di riferimento e dagli accordi sindacali in caso di sciopero – si legge in una nota –. Le attività non urgenti eventualmente non erogate verranno riprogrammate nei tempi più favorevoli all’utenza, al fine di non arrecare disagio e garantire il diritto alla fruizione dei servizi”.

Sciopero l’Italia intera per Gaza e contro il governo di Israele e Bologna si prepara a scendere in piazza. La Questura ha parlato di uno “scenario complesso” e ha schierato 200 agenti per far fronte a una giornata complicata in cui inaugura anche il Cersaie in Fiera, ma in cui gli occhi sono puntati soprattutto sul maxi corteo mattutino. Si prevedono disagi dato che lo sciopero ha visto l’adesione non solo delle sigle sindacali di base di tutti i settori pubblici e privati, ma anche di movimenti appartenenti a diverse realtà sociali, politiche, associative e antagoniste bolognesi, riunite dal comune intento del sostegno al popolo palestinese, stremato dagli attacchi israeliani, e della missione umanitaria della ‘Global Sumud Flottilla’.

La partenza del corteo è prevista da piazza Maggiore alle 11 e il percorso toccherà via Ugo Bassi, via Marconi, via Amendola, viale Pietramellara, viale Masini, via Stalingrado, via Donato Creti, per concludersi in piazza dell’Unità, nel cuore della Bolognina.

A partire già dalle 9 sono previste ‘preconcentrazioni’ in zona universitaria per gli studenti e i collettivi, e poi di fronte al Provveditorato per i lavoratori dell’istruzione. Manifestanti che si muoveranno per andarsi poi a unire alla manifestazione principale.