Bologna
CronacaSciopero 3 ottobre a Bologna: ecco chi si ferma
2 ott 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Sciopero 3 ottobre a Bologna: ecco chi si ferma

Mobilitazioni annunciate in tutti i settori: trasporti, istruzione e sanità. Il concentramento dei sindacati fra piazza Maggiore e piazza Malpighi

La manifestazione dello scorso 22 settembre in centro a Bologna

Bologna, 2 ottobre 2025 –  Un’altra giornata di mobilitazione, nei settori pubblici e privati, in difesa della Flotilla. Domani, 3 ottobre, sarà un venerdì caldissimo anche a Bologna, con l’adesione di realtà e sigle sindacali  – fra cui Cgil, Usb, Si Cobas – che sta crescendo di ora in ora dopo l’abbordaggio, mercoledì sera, delle barche della spedizione umanitaria da parte dell’Esercito israeliano. Saranno certamente coinvolti trasporti, mondo scolastico e sanità. Già da oggi, in tutta la città, invece, si registrano blocchi delle lezioni in zona universitaria e scontri.

Sciopero generale

Sciopero generale, di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata del 3 ottobre: è quanto annunciato dalla Cgil – in difesa della Flotilla –. “L’aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani, rappresenta un fatto di gravità estrema. Un colpo inferto all’ordine costituzionale stesso che impedisce un'azione umanitaria e di solidarietà verso la popolazione palestinese sottoposta dal governo israeliano ad una vera e propria operazione di genocidio”.  “Saranno garantite –  prosegue però la nota del sindacato –  le prestazioni indispensabili, come stabilito dalle regolamentazioni di settore”. “Lavoratrici e lavoratori, studentesse e studenti, presidi e dsga, genitori, nonni –  annuncia l’Usb –  tutti sono coinvolti e devono insieme a noi bloccare il Paese”.

Il concentramento in centro

Il concentramento dei lavoratori indetto dalla Cgil per il 3 ottobre sarà alle 9 in Piazza Malpighi, per poi partire in corteo verso piazza Maggiore. Raduno, sempre alle 9, ma in piazza Maggiore, invece, per l’Usb.

Trasporti: treni, bus autostrade

Da quanto annunciato dalla Cgil, per quanto  il personale delle attività ferroviarie lo sciopero inizierà dalle 21 di oggi, 2 ottobre. Per il personale delle autostrade lo sciopero inizierà, invece,  dalle 22, sempre del 2 ottobre.

Lo sciopero Si Cobas interesserà il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper: dalle 21 di stasera, giovedì 2 ottobre, alle 20.59 di venerdì 3 ottobre. Ecco cosa cambia in Emilia Romagna. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

Sanità

In ambito sanitario, per la Cgil lo sciopero è articolato da inizio primo turno il 3 ottobre, fino a alla fine dell’ultimo turno. Sciopero indetto anche dall'Associazione sindacale sindacato intercategoriale Cobas: per quanto riguarda l’Ausl di Bologna, lo sciopero interessa: gli operatori dell’area comparto (infermieri, operatori sociosanitari, tecnici sanitari, ostetriche, personale della riabilitazione e amministrativi), gli operatori della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e della dirigenza non sanitaria, tecnica, professionale e amministrativa. Garantiti i servizi pubblici essenziali e i contingenti minimi di personale.

(Notizie in aggiornamento)

© Riproduzione riservata