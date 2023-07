Sciopero degli aerei: all’aeroporto di Bologna cancellati 43 voli

Bologna, 15 luglio 2023 – Una vacanza amara quella che avrebbe dovuto cominciare oggi per tanti bolognesi (e non solo) arrivati all’aeroporto Marconi con le valige piene e i biglietti in mano. A causa dell’annunciato sciopero del personale di terra e di alcuni piloti, infatti, sono ben 43 i voli cancellati dai tabelloni.

A incrociare le braccia sono appunto i dipendenti che si occupano dei servizi a terra, handling e check-in: il fermo è di otto ore (dalle 10 alle 18). Ma, dalle 12 alle 16, si fermano anche anche i piloti di Malta Air, che opera i voli di Ryanair, e infine sciopero dalle 10 alle 18 dei piloti e assistenti di volo di Vueling.

Le cancellazioni al Marconi di Bologna riguardano destinazioni sia italiane che estere. La maggior parte sono voli Ryanair: per conoscere l’andamento dello sciopero questo il link per i voli in tempo reale del Marconi.