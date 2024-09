Sciopero aerei oggi, voli cancellati al Marconi di Bologna. Ryanair dirotta verso Forlì

Bologna, 24 settembre 2024 – Dopo la conferma dello sciopero di oggi, sono arrivati i disagi. Già attorno alle 8.30 di questa mattina erano più di 25 i voli cancellati a Bologna. Per questo c’è chi ha dovuto riorganizzare il viaggio o ha dovuto trovare alternative. Mentre attorno alle 12 ci sarà un presidio dei lavoratori davanti al Marconi stesso.

Lo sciopero è stato proclamato da diverse sigle sindacali e coinvolge gli addetti ai servizi di assistenza a terra e della vigilanza aeroportuale. È una protesta che interessa importanti aeroporti nazionali, come Milano Linate e Malpensa, Bergamo Orio al Serio, Bologna e Venezia. Ma si aggiunge anche lo sciopero di piloti e assistenti di volo Wizzair Malta Limited, con conseguenze anche sui voli programmati di Ita Airways, che aveva già annunciato la cancellazione di diversi voli nazionali e internazionali.

Ryanair dirotta i voli da Bologna a Forlì

Visto lo sciopero al Marconi di Bologna, Ryanair ha deciso di dirottare alcuni voli e di farli atterrare all’aeroporto Ridolfi di Forlì. Ad esempio il volo Ryanair FR194 proveniente da Londra Stansted che sarebbe dovuto arrivare a Bologna è invece atterrato a Forlì alle 9.35.

La situazione al Marconi

Situazione infuocata a Bologna, dopo i recenti scioperi dei bus e dei taxi. "I tre milioni di passeggeri in tre mesi li abbiamo fatti partire noi in un terminal già sottodimensionato, costantemente affollato, in un piazzale torrido con bus spesso senza aria condizionata. Tutto questo con rischi per la sicurezza", hanno detto Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti e Ugl Ta.