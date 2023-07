Sciopero alla MP3: "No al ciclo continuo"

Il sindacato di base Usb ieri ha indetto due ore di sciopero alla MP3 di Valsamoggia, facente parte del gruppo Ilpa, a sostegno della vertenza per il rinnovo del contratto integrativo. La trattativa ha subìto una frenata "poiché l’azienda pone come condizione l’introduzione del ciclo continuo per la firma del contratto integrativo", spiega Usb in una nota. Il che "dopo tre anni di accordi ponte che hanno di fatto congelato la contrattazione aziendale, sicuramente per gli aspetti normativi, è un vero e proprio ricatto inaccettabile e da rispedire al mittente. Chi lavora in MP3– conclude Usb - non è disponibile ad introdurre un istituto che andrebbe a peggiorare drasticamente l’orario di lavoro, a fronte di scarsi riconoscimenti economici".