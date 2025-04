Sciopero alla Ravaglioli: "Lavoro a rischio"

Con una adesione quasi totale della componente operaia ieri a Pontecchio Marconi i lavoratori dello stabilimento Ravaglioli hanno incrociato le braccia per sostenere la richiesta di un piano industriale che garantisca la capacità produttiva dei singoli stabilimenti del gruppo Vsg e in particolare la piena tenuta occupazionale della storica azienda che a Sasso dà complessivamente lavoro a 267 dipendenti.

Si tratta di un primo atto dello stato di agitazione indetto da tutte le rappresentanze sindacali unitarie del gruppo Vsg Italia, di cui è entrata a far parte la Ravaglioli, storica azienda meccanica di Sasso Marconi specializzata nella produzione di attrezzature e ponti sollevatori e servizio ruote e diagnostica veicoli per officine. Da otto anni (nel 2016) Il marchio Ravaglioli è stato acquistato da Vehicle Service Group, leader nel settore delle attrezzature per autoveicoli, facente capo alla multinazionale Dover Corporation: conglomerato americano produttore di prodotti industriali con sede in Illinois.

Un mese fa la direzione aziendale aveva invitato le istituzioni locali a un incontro e a una visita in stabilimento al quale avevano partecipato l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, l’assessora alle Attività produttive di Sasso, Silvia Martini, e l’ex sindaco di Sasso, Stefano Mazzetti, nella veste di responsabile delle relazioni industriali per la Regione Emilia-Romagna. Obiettivo dichiarato dell’incontro: "Presentare alle istituzioni il management del gruppo e conoscere meglio il sito produttivo di Pontecchio, dove negli ultimi anni sono stati fatti importanti investimenti e c’è un solido piano industriale", si leggeva nel comunicato finale. Non era mancato neppure un incontro finale con la rappresentanza sindacale. Nulla che facesse quindi presagire lo sciopero di ieri deliberato dalle assemblee dei lavoratori degli stabilimenti del gruppo.

"Con riferimento alla strategia industriale, l’azienda negli ultimi due anni è stata capace di presentare ben quattro piani industriali e nell’ultimo per il triennio 2025-27, oltre a non chiarire a cosa sarebbero destinati gli investimenti annunciati, non ha garantito la piena capacità produttiva dei singoli stabilimenti e, anzi, ha annunciato in due di questi, Ravaglioli e Sirio (a Ostellato), una riduzione della forza lavoro. Sempre più concreto, poi, è il rischio di spostamenti di produzione negli stabilimenti presenti in Cina senza una compensazione di prodotti capaci di saturare gli stabilimenti italiani", paventa il sindacato che teme la perdita di 17 posti di lavoro. "Non li chiamano esuberi, però hanno già detto che sono di più" dicono i rappresentanti delle tre sigle sindacali della Rsu.

Ieri mattina l’assessora Martini ha incontrato i lavoratori in sciopero mentre il sindaco Roberto Parmeggiani non nasconde sorpresa e preoccupazione: "Questa svolta ci coglie di sorpresa. Di questo progetto di riorganizzazione interna, poche settimane fa, invitati da loro per presentarci il loro progetto e la determinazione aziendale di investire in questo impianto, non c’era sentore. E questo non ci fa stare tranquilli".

Gabriele Mignardi