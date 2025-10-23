Amor di patria
23 ott 2025
FEDERICA GIERI SAMOGGIA
Cronaca
Sciopero Ausl di Bologna lunedì 27 gennaio: cosa succede

Proclamato dal sindacato autonomo Fials, interessa tutto il comparto cittadino. L’Azienda sanitaria: le attività non urgenti non erogate saranno riprogrammate nei tempi più brevi possibili

I dipendenti dell'Ausl di Bologna che aderiscono al sindaco Fials scioperano lunedì 27 ottobre 2025

Bologna, 23 ottobre 2025 – Dalle 7 di lunedì 27 alle 7 di martedì 28, sciopero del personale dipendente delle Aziende Sanitarie bolognesi, A proclamarlo è l’associazione sindacale Fials.

Per quanto riguarda l’Ausl di Bologna, lo sciopero interessa gli operatori dell’area comparto (infermieri, operatori sociosanitari, tecnici sanitari, ostetriche, personale della riabilitazione e amministrativi).

L’Ausl ha attivato le procedure idonee a garantire all’utenza i servizi pubblici essenziali e i contingenti minimi di personale così come previsti dalle disposizioni normative di riferimento e dagli accordi sindacali in caso di sciopero.

Le attività non urgenti eventualmente non erogate verranno riprogrammate nei tempi più favorevoli all’utenza, al fine di non arrecare disagio e garantire il diritto alla fruizione dei servizi.  

