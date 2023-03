Sciopero BomoB, il caso Fd’I: "Revocare subito il contratto d’appalto" Ma la giunta media

di Paolo Rosato

L’obiettivo per l’amministrazione comunale è "garantire servizi di qualità ai cittadini, tutelando i diritti dei lavoratori. Lavoriamo in questa direzione". Così, di fronte ai quattro giorni di sciopero dei lavoratori di BomoB (azienda che in città gestisce il piano sosta e il servizio rilascio contrassegni) e che stamattina saranno a manifestare in piazza davanti al Comune, l’assessora Valentina Orioli (Nuova Mobilità) ha annunciato un imminente tavolo "nelle prossime ore per riprendere il confronto, sapendo che il contratto prevede il ricorso all’Ispettorato del lavoro, al quale viene demandata la questione, in caso di mancato rispetto delle clausole sociali". A poter ricorrere all’ispettorato è il Comune. La corda è tesa da mesi e, ha riconosciuto l’assessora, lo sciopero proclamato per il mancato pagamento dei premi e le criticità sulla sicurezza "rappresenta un salto di qualità di queste tensioni".

Criticità che secondo il Comune non possono mettere in secondo piano i meriti di Bomob, come, tra le altre cose, "l’estensione del piano sosta, la sostituzione dei parcometri e importanti interventi infrastrutturali tra i quali la ristrutturazione del parcheggio di Santa Viola". Insomma, il fascicolo è sul tavolo, ma nessun provvedimento drastico è all’orizzonte, "non ci sono fondamenti tecnici". Di tutt’altro avviso Fratelli d’Italia. "Il Comune risolva il contratto con BomoB-Engi per inadempienze gravi – hanno dichiarato i consiglieri comunali Stefano Cavedagna, Manuela Zuntini, Felice Caracciolo e Fabio Brinati –. BomoB ha dimostrato diversi disservizi nei confronti non solo della cittadinanza, ma anche dei dipendenti. Ci sono clausole sociali molto chiare – ha dichiarato Cavedagna –. I disservizi poi sono stati enormi. Sia per i contrassegni, sia per le strisce blu, con le multe pazze". Per Fd’I è il momento di un reset ("innumerevoli gli inadempimenti nel primo anno di servizio, dalle telecamere alle centraline per la qualità dell’aria", ha detto Zuntini), e l’affondo più politico è arrivato da Caracciolo. "Come destra sociale, ci siamo sostituiti alla sinistra nella tutela dei lavoratori. Facciamo quello che una volta faceva il Pci, ma dovrebbero pensarci Comune e sinistra".

La stilettata di Caracciolo ha stimolato la risposta di Coalizione civica e Pd. "Esprimiamo solidarietà ai lavoratori – il messaggio dei due gruppi consiliari –. Il pieno rispetto delle clausole sociali costituisce la base della tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, vale per tutti". Per Coalizione, "Bomob in questo anno e mezzo ha mostrato gravi carenze nei rapporti sindacali e nella qualità del servizio. Alla Destra che si erige paladina dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici ricordiamo che governano il paese attaccando proprio i loro diritti e le fasce più deboli, facendo inoltre passi indietro gravissimi proprio in materia di tutele negli appalti". Piccato anche il Comune. "Critiche strumentali". Scarano (Misto): "Dipendenti storici stanno pensando di lasciare l’azienda, si ridia dignità ai lavoratori".