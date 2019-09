Bologna, 26 settembre 2019 - Torna il venerdì per l’ambiente. In città, come nel resto del mondo, ci si prepara al terzo ‘Global strike for future’, lo sciopero di milioni di ragazzi sull’esempio della attivista svedese Greta Thunberg. Le associazioni ambientaliste cittadine sperano di replicare il successo dello scorso 15 marzo, quando oltre 10mila persone erano scese in piazza chiedendo un futuro più pulito, al grido di ‘zero emissioni’. E allora ecco che gli studenti si danno appuntamento venerdì 27 in piazza San Francesco alle 9,30.

Da qui i manifestanti si metteranno in cammino percorrendo via Marconi, per poi bloccare i viali, in una lunga marcia che li porterà fino a porta San Donato. Una volta dentro le mura, il corteo risalirà da via delle Belle Arti, svoltando in via de’ Castagnoli per fermarsi in piazza Verdi. Un percorso lungo, che certamente avrà ripercussioni sul traffico cittadino, considerata la fatale coincidenza con la giornata di chiusura di Cersaie, l’importante salone internazionale della ceramica a Bologna Fiere. Per lo sciopero internazionale, che già in altre città del mondo ha fatto registrare numeri da capogiro durante questa settimana, migliaia di studenti salteranno le lezioni per scendere in piazza a manifestare.





Anche Cgil, Cisl-Uil di Bologna aderiscono al Global Strike Climate e saranno in corteo a fianco degli studenti. In particolare la Uil Emilia Romagna, attraverso la sua associazione Africa Clean Onlus, è volata a Thies in Senegal per far partire un progetto di Green Economy che coinvolge gli 800 studenti, dai 6 ai 15 anni, dell’ Ècole d’Application Malick Kaïre Diaw.

Flash mob in aeroporto

Un flash mob per fermare l'ampliamento dell'aeroporto di Bologna, azione pensata "senza fare i conti con l'impatto che questo ha sull'ambiente". Indossando tute bianche e mascherine, una trentina di attivisti climatici del centro sociale Labàs, questa mattina ha 'invaso' l'aeroporto Marconi'.

Sciopero venerdì 27 settembre: scuola

Dai plessi chiusi alle scuole a scartamento ridotto. Per il 27 settembre, hanno proclamato lo sciopero: Sisa; Usi con adesione dell’Usi Surf; Cobas; Flc Cgil

Sciopero venerdì 27 settembre: sanità

Hanno proclamato l’astensione dal lavoro di 24 ore dell’impiego pubblico e privato Usi, Usb e Cobas lavoro privato. Per l’Ausl di Bologna, lo sciopero interessa gli operatori dell’area comparto (infermieri, operatori socio sanitari, tecnici sanitari, ostetriche, personale della riabilitazione e amministrativi) e della dirigenza medica, sanitaria, tecnica, professionale e amministrativa.

L’Ausl assicura i livelli minimi di attività previsti dall’accordo sindacale in caso di sciopero, in linea con le disposizioni normative di riferimento. In particolare, oltre all’assistenza di base e alle urgenze, l’Azienda Usl di Bologna garantisce le seguenti attività: emergenza 118, Centrale Operativa 118, Pronto Soccorso, trasporti sanitari assistiti; Terapie Intensive, Rianimazione e attività di Emodinamica; Salute Mentale: urgenze nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura, Trattamento Sanitario Obbligatorio, REMS, Cento di Salute Mentale; Dialisi: trattamenti di emodialisi in tutti i centri Dialisi Ausl; Ostetricia - Ginecologica e Assistenza Pediatrica: accettazione urgenze ostetrico-ginecologiche, sala travaglio parto, terapia intensiva neonatale, pronto soccorso pediatrico; Blocchi operatori – Endoscopie: garantite le prestazioni collegate all’attività di emergenza; Diagnostica per immagini: garantite le prestazioni collegate all’attività di emergenza e a percorsi terapeutici oncologici; Riabilitazione Ospedaliera, Fisioterapia e Logopedia presso Ospedale Maggiore, Fisioterapia presso Corte Roncati e Ospedale Bellaria, Fisioterapia e Terapia Occupazionale presso Casa dei Risvegli; Day Service Ambulatoriale Area Oncologica: assicurati trattamenti chemioterapici; Laboratorio Unico Metropolitano, Anatomia Patologica, Servizio Trasfusionale, Casa del Donatore; ISNB (IRCSS), assicurata l’assistenza sanitaria di base in tutte le aree di degenza ordinaria, l’attività di urgenza dei laboratori di neuro fisiopatologia interventi di diagnostica neuro radiologica in urgenza; Punti prelievo Ospedalieri e Territoriali: esecuzione prelievi TAO, urgenze indifferibili (entro 24 ore), controlli terapie, percorsi nascita; Assistenza Domiciliare: esecuzione prelievi, TAO, urgenze indifferibili (entro 24 ore), controlli terapie. Attività terapeutiche ed urgenze non procrastinabili; Servizi Dipendenze Patologiche (SERT): garantita la continuità assistenziale nella distribuzione di metadone; Sanità Pubblica: garantiti gli interventi e le attività nei casi di urgenza nei servizi di Igiene Pubblica e degli alimenti, Tutela ambienti di lavoro, Veterinario, Funzione Clinico Assistenziale.