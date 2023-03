Sciopero clima oggi 3 marzo 2023 a Bologna: percorso e orari

Fridays For Future 23 settembre 2023

Bologna, 3 marzo 2023 – Ci siamo: scatta lo sciopero globale per la lotta alla crisi climatica. È tornato Fridays For Future nelle piazze italiane, dopo l’ultima manifestazione a settembre, per gridare a gran voce di cambiare rotta sull’ambiente. Ecco tutte le informazioni sul corteo di oggi Bologna.

Dove inizia e orario

L’appuntamento è oggi, venerdì 3 marzo, alle 9 in Piazza San Francesco, per poi procedere con il corteo.

Il percorso

Si parte da piazza San Francesco per poi proseguire verso piazza Malpighi, via del Fossato, via Saragozza, via Urbana, via Masilli, via Garibaldi, via Farini, via Castiglione, via Rizzoli e infine arrivo in piazza Maggiore.

Lo sciopero

Dagli extraprofitti alla siccità, dalla crisi energetica al ritorno al fossile. I Fridays For Future, i giovani in lotta per il contrasto al cambiamento climatico, tornano a nelle piazze di tutta Italia per far sentire la loro voce e chiedere un cambio di passo, verso una vera rivoluzione ecologica.

I giovani scenderanno in piazza in più di 50 città italiane, in tutte le regioni italiane. "Dall'ultima volta che siamo scesi in piazza, il 23 settembre, le cose sono solo peggiorat e- spiega l'attivista Davide Dioguardi – la guerra è proseguita con le sue conseguenze sul piano energetico, e in più in Italia abbiamo un nuovo governo: un governo che vuole continuare a investire su inceneritori e rigassificatori e continua a negare la gravità dell'emergenza climatica”.