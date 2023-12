Sciopero dei medici: "L’adesione è stata alta. Siamo oltre il 50%"

"Adesione massima, come non si vedeva da anni, saremo oltre il 50%". Così Luca Spinardi di Cimo Fesmed, medico del Sant’Orsola, davanti al Pronto soccorso del Policlinico, dove si è tenuta per oltre un’ora la protesta al suono dei fischietti e dei cori ’Sanità pubblica’. Lo sciopero nazionale – proclamato dai sindacati dei camici bianchi ospedalieri Anaao Assomed, Cimo Fesmed e Nursing Up per gli infermieri – sotto le Due Torri ha avuto due momenti: prima un’assemblea al padiglione 3 e poi, al termine, si è formato un corteo sotto il portico di via Albertoni e infine la lunga sosta, al gelo, davanti al Pronto soccorso. A quel punto in tanti hanno indossato i camici usa e getta, sventolato le bandiere e mostrato cartelloni con diverse scritte, tra cui ’medici senza futuro’ e ’la sanità pubblica non si svende, si difende’.

Secondo i dati raccolti dal Sant’Orsola, a metà pomeriggio l’adesione dei medici allo sciopero ha toccato il 30%, ma a questo numero bisogna aggiungere anche coloro che avrebbero aderito alla protesta se non fossero stati precettati per assicurare il servizio. Quindi la percentuale del 50% non sembra lontana. Così nel Pronto soccorso chi era al lavoro mostrava sul petto un cartellino con la scritta ’la vostra voce è la mia voce, anche se oggi non posso gridare’ e sotto ‘#precettato’: nel nostro tour all’interno del Policlinico, abbiamo visto il cartellino sulle divise di una dottoressa e di due specializzande. I disagi per i cittadini non sono mancati: al Rizzoli, per esempio, l’Istituto fa sapere che sono saltati 43 interventi, 258 prestazioni radiologiche e 302 visite e che l’adesione dei medici allo sciopero è stata del 18%, quella degli infermieri di quasi il 5%.

"Il motivo principale dello sciopero è il sottofinanziamento del servizio sanitario nazionale – aggiunge Ester Pasetti, segretaria regionale Anaao Assomed – e senza soldi non si possono assumere sanitari. Ormai siamo troppo pochi e non siamo più in grado di garantire la salute per tutti". Salvatore Lumia di Cimo-Fesmed si rivolge ai pazienti: "I tagli che ci sono stati in questi anni colpiscono gravemente, oltre che i pazienti e l’assistenza, anche chi nella sanità ci lavora e in particolare medici e infermieri, che vengono sottoposti a turni stressanti, massacranti, oltre le 38 ore consentite" e conclude con un monito: "La sanità pubblica è fortemente a rischio e i licenziamenti continui dagli ospedali ne sono la prova, quindi chiediamo che le istituzioni a tutti i livelli si prendano le loro responsabilità".

Sottolinea l’"ottima partecipazione" Simona Ferrari di Anaao Assomed, mentre per Daniele Lanzoni di Nursing up "nei principali reparti bolognesi hanno aderito allo sciopero molti infermieri e molti medici". Gli infermieri appartenenti a ‘Nursing up’ hanno manifestato anche di fronte alla Regione. "Un’adesione alta – assicura Gabriele Farina, consigliere nazionale Anaao Assomed, per anni al Pronto soccorso del Policlinico e ora al Pronto soccorso di Faenza –. A livello nazionale siamo attorno all’85%. Nel mio reparto a Faenza hanno aderito tutti, anche se poi si viene precettati per assicurare il servizio, mentre mi risulta che qui, al Pronto soccorso del Sant’Orsola, su una trentina di colleghi solo uno non avrebbe aderito alla protesta, anche se poi molti sono stati precettati, anche se avevano espresso il desiderio di scioperare". Infine, un’amara considerazione di Farina: "Mi chiedo se per i giovani sia ancora allettante fare il medico nel sistema pubblico, il personale è un valore, ma non siamo protetti".

Dario Fabbri, delegato sindacale di Anaao per il Sant’Orsola, è alla manifestazione "ma stanotte sarò al lavoro in Pronto soccorso, precettato. Le attese? La gente cerca risposte rapide che il territorio non dà e allora viene da noi".