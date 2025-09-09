Sciopero dei nidi e delle materne. Dade e maestre, bassa adesione. Chiusa solo una sezione su dieci

È bassa l’adesione di educatrici, maestre e dade dei nidi e delle materne comunali allo sciopero indetto da Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e che incassa il sostegno del consigliere Matteo Di Benedetto della Lega Nord e della consigliera Manuela Zuntini di FdI. Ai nidi, nel primo giorno di apertura, il 22,2% di educatori ha incrociato le braccia, mentre la percentuale tra le dade si attesta al 12,9%. Alle materne, va anche peggio: il 6,1% di insegnanti e l’11,8% delle dade non hanno lavorato. Nel complesso su 315 sezioni di nido e materna, ne sono rimaste chiuse 35. Un centinaio, invece, educatrici, maestre e dade che hanno sfilato dalla Prefettura a Palazzo d’Accursio, dove la delegazione sindacale di Fp Cgil-Cisl Fp e Uil Fpl è stata ricevuta dall’assessore alla Scuola, Daniele Ara.

"Scuola e nido non sono mercato, dignità e futuro ci avete negato" canta il personale dei servizi educativi 0-6 del Comune durante il corteo. Le problematiche sollevate sono stra-note: dalla mancanza di climatizzazione nelle strutture alle condizioni di sicurezza insufficienti fino alla carenza di assunzioni, all’eccesso di precariato e alle sostituzioni a singhiozzo. "Abbiamo una piattaforma di dieci pagine piena di rivendicazioni, ma anche di proposte risolutive – spiega Michela Arbizzani della Fp Cgil –. È ora che l’amministrazione ci ascolti per migliorare da subito l’anno scolastico che si apre e per garantire una buona qualità del servizio". Quella di ieri è una giornata "non solo di protesta, ma anche di proposta. È un atto di responsabilità perché dobbiamo accendere i riflettori su una situazione in stallo. L’amministrazione non vuole andare avanti rispetto a determinate situazioni", accusa Fabiana Sergio della Cisl Fp.

Al Comune, chiarisce la sindacalista della Cisl Fp, "stiamo chiedendo il minimo. Con l’obiettivo di valorizzare questi dipendenti e creare le condizioni per farli lavorare bene". Per questo, "non possiamo accettare gli aut aut di Ara". Per lo sciopero è stata scelta una "giornata simbolica - sottolinea Loredana Costa della Uil Fpl -: vogliamo dare un segnale netto all’amministrazione. Non siamo più disposti a perdere tempo su tavoli infruttiferi. La situazione dei servizi educativi è in assoluto stallo". Per questo, "se non troveremo risposte concrete - avverte Costa - siamo disposti a proclamare lo stato di agitazione per tutto l’anno scolastico".

Per l’assessore Ara, lo sciopero "pone alcuni temi. Ci stiamo impegnando ad avere più momenti di confronto. L’investimento del Comune sullo 0-6 è molto importante. Ci confronteremo per fare ancora meglio. Stiamo lavorando affinché le strutture siano fresche in estate e il servizio dei nidi a luglio sia ancora più di qualità".