Sciopero del personale: prevista adesione altissima

È prevista un’adesione altissima sotto le Torri per lo scioperoin programma oggi. A incrociare le braccia per 24 ore medici, dirigenti sanitari e infermieri: un milione e mezzo le prestazioni a rischio su tutto il territorio nazionale. Lo stima il sindacato dei medici ospedalieri, Anaao Assomed, precisando che sono a rischio tutti i servizi, compresi gli esami di laboratorio, gli interventi chirurgici (circa 30mila quelli programmati, che potrebbero essere rinviati), le visite specialistiche (180mila) e gli esami radiografici (50mila). Saranno in ogni caso garantite le prestazioni d’urgenza. Lo sciopero, proclamato da Anaao Assomed e Cimo-Fesmed, e per il comparto dal sindacato Nursing Up, è partito a mezzanotte e coinvolge il 50% dei sindacalizzati.

Almeno cinque le ragioni della protesta: assunzioni di personale, detassazione di una parte della retribuzione, risorse congrue per il rinnovo del contratto di lavoro, depenalizzazione dell’atto medico, cancellazione dei tagli alle pensioni. Il dicembre nero della sanità, poi, continuerà: dopo quello indetto dai sindacati medici Anaao e Cimo, un secondo sciopero è in programma per il 18 dicembre. In questa data incroceranno le braccia con una mobilitazione "per salvare la Sanità pubblica" i medici anestesisti dell’Aaroi-Emac, il Fassid (Sindacato nazionale area radiologica) e Fvm (Federazione veterinari e medici) bloccando, spiega l’Aaroi in una nota, "tutte le prestazioni che sono funzionali, quindi indispensabili, per tutte le altre prestazioni ospedaliere e territoriali, comprese quelle della filiera alimentare".