Sciopero e corteo dei servizi comunali

Dalla Polizia Locale agli uscieri; dalle ’dade’ alle educatrici e alle maestre dei nidi e delle materne, fino ai dipendenti in appalto delle cooperative Quadrifoglio e Orsa: è sciopero generale dei dipendenti del Comune. A proclamarlo per oggi, Sgb che, in passato, ha dato sfogo al malessere dei lavoratori del settore educativo e scolastico con uno sciopero e un corteo il 19 giugno e una prima fermata generale il 20 ottobre. Oggi (dalle 7:30) si comincia con un presidio davanti alla sede di Liber Paradisus. A seguire corteo con tappa alla sede Inps e arrivo a Palazzo d’Accursio. Quanto alle rivendicazioni, spiega Sgb, per i dipendenti comunali: "Mancata definizione del contratto integrativo, necessità di un piano d’assunzioni, compressione dei diritti contrattuali". Per i dipendenti delle coop "la fine di un sistema contrattuale definito in complicità con il committente-Comune con il quale non si pagano le ore realmente lavorate, si comprimono salario e diritti con vari espedienti".

f.g.s.