Sciopero generale per la Flotilla oggi a Bologna, attesi in migliaia per il corteo: la diretta

Bologna, 3 ottobre 2025 – Il corteo della Cgil, preannunciato. E poi quelli di Usb, dei collettivi e degli studenti medi, delle associazioni e delle realtà sociali e politiche cittadine. Anche oggi 3 ottobre Bologna si ferma, per il secondo sciopero generale indetto in dieci giorni a sostegno della Global Sumud Flotilla. Ieri sono state diverse le ore di guerriglia tra bombe carta e lacrimogeni, fino a tarda notte, nella zona della stazione di Bologna, che si è scatenata a partire dal pomeriggio.
La zona della stazione è stata devastata, incendiata la Fiera del libro tra via Indipendenza e piazza XX settembre. In via Carracci ci sono stati gli scontri (video) tra attivisti e forze dell’ordine. Oggi il corteo della Cgil partirà da piazza Malpighi alle 9, diretto verso piazza Maggiore, dove anche l’Usb ha convocato il suo presidio. Che si svilupperà, con tutta probabilità, in un ulteriore corteo. E i numeri già si annunciano importanti, tanto che la Questura ha disposto un servizio d’ordine corposo (un centinaio gli operatori messi in campo) per evitare disordini come quelli registrati lunedì 22, con l’invasione dell’A14 e gli scontri in via Stalingrado.
Per quanto riguarda i servizi, anche il Gruppo Hera informa che potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di tutti i servizi gestiti, ricordando però che saranno garantite le prestazioni minime, assicurate per legge, e che al termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale operatività. Ovvi disagi anche per gli spostamenti, sia in treno che in bus, compreso il Marconi Express.
La mobilitazione porta con sé ovviamente disagi. Al di là degli immaginabili problemi al traffico, molti eventi previsti oggi sono stati annullati. Come la tredicesima edizione del Festival del Tortellino, che era prevista in piazza Maggiore, rinviata a data da destinarsi. Annullato anche lo spettacolo, con il Piccolo Coro dell’Antoniano, dedicato alla memoria di Mariele Ventre, che era previsto alle 11 al teatro Manzoni.