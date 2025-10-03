Sciopero generale per la Flotilla oggi a Bologna, attesi in migliaia per il corteo: la diretta

Bologna, 3 ottobre 2025 – Il corteo della Cgil, preannunciato. E poi quelli di Usb, dei collettivi e degli studenti medi, delle associazioni e delle realtà sociali e politiche cittadine. Anche oggi 3 ottobre Bologna si ferma, per il secondo sciopero generale indetto in dieci giorni a sostegno della Global Sumud Flotilla. Ieri sono state diverse le ore di guerriglia tra bombe carta e lacrimogeni, fino a tarda notte, nella zona della stazione di Bologna, che si è scatenata a partire dal pomeriggio.

Manifestazione per la Flotilla e Gaza a Bologna giovedì 2 ottobre: cortei in centro e scontri in stazione (foto Schicchi)

La zona della stazione è stata devastata, incendiata la Fiera del libro tra via Indipendenza e piazza XX settembre. In via Carracci ci sono stati gli scontri (video) tra attivisti e forze dell’ordine. Oggi il corteo della Cgil partirà da piazza Malpighi alle 9, diretto verso piazza Maggiore, dove anche l’Usb ha convocato il suo presidio. Che si svilupperà, con tutta probabilità, in un ulteriore corteo. E i numeri già si annunciano importanti, tanto che la Questura ha disposto un servizio d’ordine corposo (un centinaio gli operatori messi in campo) per evitare disordini come quelli registrati lunedì 22, con l’invasione dell’A14 e gli scontri in via Stalingrado.