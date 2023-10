Sciopero generale del 20 ottobre: cosa è a rischio a Bologna

Bologna, 18 ottobre 2023 – Sciopero generale nazionale il 20 ottobre. Sarà una giornata con numerosi servizi in bilico quella di venerdì quando, anche a Bologna, si rischia lo stop a mezzi di trasporto pubblici, treni e scuole.

A chiedere lo sciopero, diversi sindacati di base italiani, tra cui SGB – Sindacato Generale di Base, CUB – Confederazione Unitaria di Base, Sì COBAS, Adl Cobas, USI – Unione Sindacale Italiana e USI – Educazione.

In città, T per ha già comunicato che i servizi bus non saranno garantiti dalle ore 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio. Lo sciopero coinvolgerà anche il personale dedicato al “Marconi Express”. Anche per quanto riguarda i treni ci saranno disagi, con il personale del Guppo FS Italiane, Trenord e Italo che ha indetto uno sciopero dalle ore 21.00 di giovedì 19 ottobre alle ore 21.00 di venerdì 20 ottobre, come precisato da Rfi – Rete Ferroviaria Italiana.

Capitolo scuole: una circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 12 ottobre anticipava la giornata nazionale di sciopero per le istituzioni scolastiche, precisando anche che i "dirigenti scolastici renderanno noto il dato di adesione allo sciopero relativo all’istituzione scolastica di competenza pubblicandolo sul proprio sito istituzionale”. Inoltre, continua la circolare, si parla di “sciopero generale nazionale per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato, con contratti precari e atipici di qualsiasi forma compresi tirocinanti, apprendisti e in somministrazione”.

