Sciopero generale, il bilancio. Sgb: "Grande partecipazione"

"Grande adesione e partecipazione": Sgb esulta per l’esito dello sciopero generale dell’altro giorno che ha toccato vari settori dalla logistica ai trasporti, dalla Polizia locale alle scuole comunali e statali, dagli educatori agli operatori sociali. Con "punte di adesione altissime in alcune aziende fra cui il Comune, magazzini della logistica quali Sda, Tnt, gli appalti della Ducati e della Marcegaglia e diverse cooperative sociali in appalto di tutta la provincia", annuncia Sgb. Per quanto riguarda i nidi e le materne comunali, l’adesione è molto alta nei primi e meno nelle seconde. In base ai dati forniti dal Comune, nei nidi a fronte di 63 sezioni aperte, ne sono state chiuse 62 con circa 270 tra educatori e dade che hanno incrociato le braccia. Alle materne, su 138 sezioni aperte, i 170 tra maestre e dade che hanno scioperato sono riusciti a farne chiudere 57. Negli istituti statali, l’andamento è a macchia di leopardo. Nei nidi e nelle materne, come si vede dai cartelloni di protesta appesi alla materna Scarlatti, la rabbia delle educatrici e delle maestre si è concentrata sui tagli operati dal Comune nei confronto degli educatori che affiancano i bambini disabili. Un taglio che il Comune smentisce "non ci sono stati tagli sulla disabilità. Tutte le certificazioni pervenute hanno copertura".