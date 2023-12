Sciopero generale venerdì prossimo

Per ’tenere alta l’attenzione sulla drammatica situazione dei morti sul lavoro sul territorio provinciale’ Fillea-Cgil, Feneal-Uil e Filca-Cisl proclamano lo stato di agitazione e lo sciopero generale del settore edile di otto ore per venerdì prossimo. In attesa di comprendere le dinamiche dell’infortunio mortale accaduto a Pian del Voglio (foto del luogo della tragedia) i sindacati tornano alla carica chiedendo più per la sicurezza sul lavoro. Ma come? Assieme allo sciopero, i sindacati lanciano proposte tra cui un tavolo permanente sulla sicurezza in edilizia, l’assegnazione di una parte dei nuovi ispettori del lavoro e l’introduzione di una patente a punti che riconosca alle aziende i meriti e penalizzi quelle che non si curano di salute e sicurezza. "Zero morti sul lavoro deve essere l’obiettivo e l’impegno che si assumono le istituzioni, i lavoratori, le imprese e la società civile" dicono Riccardo Galasso (Feneal), Mauro Venulejo (Filca) e Paolo Mancini (Fillea) chiedendo assieme a Cgil-Cisl-Uil di Bologna, di essere convocati in Prefettura assieme alle istituzioni, ’per costituire un tavolo permanente sulla sicurezza in edilizia’.