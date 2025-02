Sciopero magistrati, Anm apre l’assemblea

In occasione dello sciopero dei magistrati ‘A difesa della Costituzione’, proclamato dall’Anm per giovedì prossimo (27 febbraio) contro la riforma costituzionale della giustizia, la Giunta Anm dell’Emilia Romagna organizza "un’assemblea aperta alla cittadinanza".

L’iniziativa, che si terrà nella Sala delle Colonne del Tribunale di Bologna alle 10.30, ha l’obiettivo di "fornire alla cittadinanza un’informazione chiara sulle ragioni della protesta della magistratura rispetto ad un disegno riformatore destinato a incidere, in maniera profonda, sull’assetto dei poteri delineato dalla Costituzione, a discapito della tutela dei diritti dei cittadini e della funzione di garanzia affidata alla magistratura".

Nel dettaglio, fa sapere l’Anm regionale in una nota, "i magistrati si riuniranno alle 10 fuori dal tribunale in via Farini 1, con coccarda e Costituzione", per poi entrare nella Sala delle Colonne e qui "dare avvio all’assemblea, dove vi saranno interventi dei presenti e la proiezione di un video utile per comprendere cosa prevede la riforma costituzionale di separazione delle carriere ed i suoi effetti".

L’assemblea si concluderà alle 12 "con la lettura di alcuni articoli della Costituzione e di un comunicato finale".

Uno sciopero già anticipato da tempo e preceduto dalle iniziative di protesta portate avanti un po’ in tutta Italia alle inaugurazioni dell’anno giudiziario: accadde anche a Bologna, alla cerimonia ospitata dalla sede della Legione dei carabinieri (foto).