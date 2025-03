Sciopero metalmeccanici: "Riaprite le trattative"

I metalmeccanici tornano a incrociare le braccia in occasione dello sciopero, in programma domani, per riaprire il tavolo di trattativa per il rinnovo del contratto nazionale. Un lungo corteo partirà alle 9.30 da Porta Saragozza fin sotto la sede di Confindustria Emilia, con l’obiettivo di far sentire la propria voce affinché sia "rinnovato il contratto nazionale in tempi rapidi, che mai come in questa fase risulta necessario per aumentare il salario e migliorare le condizioni di vita e di lavoro". Diversi i punti che i sindacati rivendicano con determinazione: aumenti salariali certi, maggiori tutele su sicurezza e diritti, misure per contrastare la precarietà e ridurre l’orario di lavoro, così come ha ricordato il segretario della Fiom-Cgil, Simone Selmi, illustrando le ragioni dello sciopero assieme ai segretari territoriali di Fim-Cisl e Uilm-Uil, Massimo Mazzeo e Stefano Lombardi, e al segretario della Fiom di Imola, Marco Valentini. Domani "saranno chiamati a scioperare circa due milioni di lavoratori sul territorio nazionale. Bologna, che conta tra i 60.000 e i 70.000 metalmeccanici, farà una manifestazione che ci auguriamo sia partecipata il più possibile – dice Selmi –. In gioco non ci sono solo gli aumenti salariali: questo è uno scontro su principi, relazioni sindacali, modello contrattuale". Non solo. "Ormai siamo a quattro mesi dalla rottura di una trattativa con Federmeccanica alla quale si aggiunge la rottura con Unionmeccanica. A 11 mesi dalla presentazione della piattaforma sindacale, c’è una totale indisponibilità da parte degli industriali a poter fare una discussione sul rinnovo del contratto nazionale – entra nel dettaglio Mazzeo –. C’è soprattutto una messa in discussione di quello che è il modello finora condiviso e, cosa mai successa in passato, è stata presentata una contro-piattaforma dagli industriali che mette in discussione, appunto, il modello condiviso nel 2021". "Noi abbiamo fatto una proposta economica di 280 euro, sulla base di un regolamento che ci siamo dati con una modalità condivisa con gli industriali nel 2021 – aggiunge –. La controproposta degli industriali però è zero: se l’inflazione è pari a zero, gli aumenti sono zero, mentre noi crediamo invece che questo sia inaccettabile, alla luce anche del fatto che nell’ultimo triennio siamo riusciti a tutelare in parte il potere di acquisto proprio grazie a quel modello contrattuale".

Giorgia De Cupertinis