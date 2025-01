Sciopero nazionale del personale ferroviario. Decine di treni cancellati a Bologna

Ha avuto ripercussioni anche in stazione a Bologna lo sciopero nazionale del personale del gruppo Fs italiane, Italo e Trenord iniziato alle 21 di sabato per concludersi alle 20.59 di ieri sera. A cinquanta minuti dalla fine dell’agitazione – scorrendo i monitor con gli orari degli arrivi e delle partenze – nella stazione centrale si sono registrate alcune modifiche rispetto a quanto programmato. Per quanto riguarda gli arrivi, erano 18 in tutto i treni cancellati e uno in ritardo di 60 minuti. Per quanto riguarda le partenza da Bologna, invece, i convogli cancellati erano 11, con un paio in ritardo di 60 minuti. A livello nazionale, dunque, i collegamenti da nord a sud e da est a ovest della penisola sono risultati fortemente compromessi dalla protesta di 24 ore indetta dalle categorie.