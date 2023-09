Sciopero nazionale per autobus e treni. Domani corse a rischio sotto le Due Torri

Domani bus e treni potrebbero essere a rischio. Questo a causa dello sciopero nazionale di 24 ore degli autoferrotranvieri proclamato dai sindacati proprio per la giornata di domani, in concomitanza con quello indetto al Marconi – che si estenderà per tutta la città – dopo la morte dell’operaio Alfredo Morgese. Per gli autisti lo sciopero si svolgerà dalle 12 alle 14 di domani. E toccherà anche il personale del People mover. Tper assicura poi che "adotterà ogni misura utile ad agevolare un più celere ed integrale ripristino dei servizi". Stessa cosa per il personale di Trenitalia Tper chiamato a incrociare le braccia sempre domani, ma dalle 10 alle 12.