Sciopero negli ospedali: "Sanità senza più risorse"

L’elenco di quello che non va è veramente lungo: turn over bloccato, lavoro che aumenta e relativi straordinari non pagati, tagli alle pensioni, centinaia di ore di ferie non godute. Sopra a tutto ciò quello che è il problema numero uno: mancanza di risorse per un sistema sanitario nazionale quasi ’dimenticato’ dalla manovra di governo e che deve essere ripensato. Questi sono alcuni dei motivi per i quali il personale sanitario (medici, dirigenti sanitari e infermieri) aderenti ad Anaao-Assomed, Federazione Cimo-Fesmed e Nursing Up, martedì si fermano per uno sciopero a carattere nazionale e che, per quanto riguarda l’Emilia Romagna, vede Bologna come fulcro della protesta. Infatti ci sarà un’assemblea, alle 10, nell’aula 1 e 2 al piano terra del Padiglione 3 del Sant’Orsola e alle 11 un sit-in in via Albertoni (angolo via Primodì), mentre una delegazione di Nursing Up si recherà anche in Regione per presentare le proprie istanze all’assessore alla Sanità, Raffaele Donini.

"C’è un problema enorme che è quello del finanziamento della sanità pubblica, da qui le mancate assunzioni dei colleghi che sono andati in pensione – afferma Salvatore Lumia, presidente regionale Federazione Cimo-Fesmed –. A noi intanto viene chiesto di lavorare sempre di più, ormai la media è di 50 ore a settimana contro le 38 previste dal contratto, tutte ore non pagate, non riconosciute che a fine anno vengono annullate. La carenza di personale, se non verrà risolta, è già un problema enorme e nel prossimo futuro lo sarà ancora di più. Questa è la conseguenza della visione economicistica della sanità che va avanti da almeno quindici anni".

Sul sostentamento del sistema sanitario nazionale e sul suo finanziamento fa eco Ester Pasetti, segretaria regionale Anaao-Assomed: "La maggior parte delle regioni, comprese Emilia Romagna e Toscana, iniziano ad avere problemi con il bilancio. Il finanziamento del governo è inadeguato, non c’è nessuna garanzia sul turn over, gli straordinari dei medici sono mediamente 7800mila ore ogni anno (dato complessivo regionale, ndr), sulle pensioni non c’è chiarezza. Il sistema sanitario va ripensato e garantito come recita la nostra Costituzione, tenendo conto anche dalla sanità privata che avanza: la politica ci dica cosa dobbiamo fare".

Monica Raschi