Sciopero nidi e materne a Bologna: chi ha aderito e quali sono i problemi segnalati

Bologna, 8 settembre 2025 – Bassa adesione di maestre, educatrici e dade comunali allo sciopero indetto da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl nel primo giorno di apertura dei nidi comunali. Le materne che hanno aderito, hanno riaperto il 3 settembre. I dati, forniti dal Comune, parlano di 35 sezioni su 315 chiuse tra nidi e materne. Al nido ha incrociato le braccia il 20,9% di educatori e il 12,5% di dade. Alla materna il 5,5% di maestre e l’11,8% di dade.

Un centinaio le persone che hanno sfilato nel corteo che dalla Prefettura si è concluso sotto Palazzo D'Accursio.

"Scuola e nido non sono mercato, dignità e futuro ci avete negato": cantano educatrici, maestre e dade dei servizi 0-6 del Comune formati fa nidi, materne, centri bambini famiglie e Servizi educativi territoriali (Set).

Quali sono i problemi segnalati

Molteplici i problemi segnalati dai sindacati che vanno dalle strutture troppo calde d'estate, alle condizioni di sicurezza giudicate insufficienti, passando per la carenza di assunzioni, il precariato ‘enorme’ a fronte di stabilizzazioni irrisorie e alle sostituzioni che saltano e difficoltà sul sostegno. "Abbiamo una piattaforma di dieci pagine piena di rivendicazioni ma anche di proposte risolutive perché non siamo solo i sindacati che protestano", spiega Michela Arbizzani per la Fp-Cgil. È ora che "l'amministrazione davvero ci ascolti per migliorare da subito l'anno scolastico che si apre e soprattutto per garantire una buona qualità del servizio a famiglie, genitori e bambine". Quella di oggi è una giornata "non solo di protesta ma anche di proposta. È un atto di responsabilità da parte delle organizzazioni sindacali perché dobbiamo assolutamente accendere i riflettori su una situazione ormai in stallo”.

“L'amministrazione non vuole andare avanti rispetto a determinate situazioni", rincara Fabiana Sergio della Fp-Cisl. Al Comune "stiamo chiedendo veramente il minimo", con l'obiettivo di "valorizzare questi dipendenti e creare le condizioni per farli lavorare bene". Per questo, "non possiamo accettare gli aut aut di Ara", avverte Sergio.

Sciopero nel primo giorno di scuola per i nidi

Per lo sciopero è stata scelta "una giornata simbolica, nel primo giorno di apertura dei nidi e a pochi giorni da quella delle scuole d'infanzia", sottolinea Loredana Costa della Uil-Fpl, perché "vogliamo dare un segnale netto a questa amministrazione: non siamo più disposti a perdere tempo su tavoli assolutamente infruttiferi. La situazione dei servizi educativi in questo momento è in assoluto stallo". Per questo, "se all'inizio dell'anno non troveremo risposte concrete – avverte Costa – siamo disponibili ad aprire lo stato di agitazione per tutto l'anno scolastico". In attesa dell'incontro con Ara, spazio per le ragioni della protesta al microfono allestito davanti all'ingresso del Comune: "Siamo stanche di dover risolvere un problema dopo l'altro", urla una lavoratrice, "adesso basta".