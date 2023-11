Sciopero oggi: chi si ferma a Bologna e per quante ore

Bologna, 17 novembre 2023 – Prima giornata di sciopero generale indetto da Cgil e Uil (ma non Cisl) per protestare contro la manovra finanziaria e per porre la lente d’ingrandimento su salari, fisco, diritti e pensioni.

Sciopero: oggi previsti disservizi anche a Bologna

Anche a Bologna incroceranno le braccia i lavoratori pubblici e della conoscenza, tra cui scuola e università, del settore pubblico e dei trasporti, escluso quello aereo. Cgil e Uil hanno dato appuntamento alle lavoratrici e ai lavoratori che vorranno partecipare alla protesta per le 9.30 in piazza del Nettuno.

Per i bolognesi, però, lo sciopero – che in Emilia-Romagna potrebbe potenzialmente coinvolgere 250mila persone – potrebbe causare qualche disagio.

Trasporti

Per il settore dei trasporti, dopo la precettazione del ministro Matteo Salvini, lo stop si riduce da 8 a 4 ore, dalle 9 alle 13. Una decisione che riguarda anche gli autisti di autobus e tram, nel rispetto delle fasce di garanzia. Non sarà così, invece, a Bologna per i dipendenti di Tper che si sono già fermati la scorsa settimana.

L’astensione dal lavoro coinvolgerà anche i treni, sia quelli a lunga percorrenza sia quelli locali.“Possibili ripercussioni, seppur lievi, su Frecce, Intercity e Regionali di Trenitalia e Trenitalia Tper, in occasione dello sciopero nazionale del personale gruppo - fa sapere Ferrovie dello Stato -. Gli effetti sulla circolazione, in termini di cancellazioni, limitazioni e ritardi potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario" della protesta”.

Anche per i taxi è previsto uno stop fino a 24 ore. E lo stesso vale per gli addetti alla viabilità di autostrade e Anas, ad eccezione degli addetti alla viabilità e alla sicurezza stradale.

Scuola e università

Si fermeranno anche i lavoratori della scuola, dell’università, della ricerca e della conoscenza. Nelle scuole bolognesi oggi non ci sono i servizi integrativi, come l’accoglienza degli alunni prima del suono della campanella o il dopo scuola. Sospese per un giorno in molti istituti – che ne hanno dato comunicazione ai genitori nei giorni scorsi – anche le attività delle mense. Quanto alle lezioni, molto dipenderà dall’adesione dei docenti e del personale scolastico.

Sanità

Nell’ambito della Sanità, la protesta riguarda infermieri, operatori socio sanitari, tecnici sanitari, ostetriche, personale della riabilitazione e amministrativi. La Ausl in ogni caso “garantisce i livelli minimi di attività previsti in caso di sciopero”.

Pubblico impiego

Tra i settori coinvolti, c’è anche quello del pubblico impiego. A fermarsi per o 8 ore, inoltre, saranno anche i lavoratori dell'igiene ambientale. Lo stop, infine, riguarderà anche le Poste e i servizi postali.

Il bis di venerdì prossimo

Tra una settimana, venerdì 24 novembre, a incrociare le braccia saranno i lavoratori di tutti gli altri settori.