Sciopero oggi al Rizzoli di Bologna: “Vogliamo difendere l’eccellenza dell’ospedale”

Bologna, 19 aprile 2023 - "Siamo qui perché vogliamo difendere l'eccellenza del Rizzoli. Il nostro sciopero è riuscito perché la radiologia è chiusa, le sale operatorie sono attive al 25% e l'accettazione ospedaliera è chiusa".

È il primo bilancio dello sciopero al Rizzoli tra gli applausi dei presenti, di Mario Iavazzi, funzionario Ior di Fp-Cgil.

Sciopero al Rizzoli: bloccate radiologia e accettazione, sale operatorie al 25%

Per Marco Pasquini, segretario generale Fp Cgil di Bologna, "lo sciopero si inserisce nella vertenza nazionale e le conseguenze le subiamo anche qui. Un esempio? Da tempo chiediamo l'indennità per il personale di sala operatoria".

I conti per l' adesione alla protesta sono in corso, mentre Gaetano Alessi, segretario provinciale Fp Cgil, sottolinea che uno dei punti verte sul "blocco del turno over".

Alle 13 i rappresentanti del sindacato avranno un incontro con la direzione generale del Rizzoli.

Donini: il Pronto soccorso non verrà toccato

Intanto l'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini rassicura: il Pronto soccorso dello Ior non verrà toccato dalla riorganizzazione regionale dell'emergenza-urgenza, dato che i pronto soccorso specialistici "non saranno oggetto di riorganizzazione". A sollevare il tema durante il question time era stata la consigliera regionale M5s Silvia Piccinini. Per quanto riguarda lo sciopero "ogni iniziativa da parte delle organizzazioni sindacali è motivo di confronto e riflessione positiva, un dialogo che va sempre mantenuto e sostenuto", sottolinea Donini.

Ma la direzione dell'Istituto Ortopedico Rizzoli "precisa che non ravvisa la generalizzata situazione di difficoltà rappresentata. Non si registrano infatti carenze strutturali del personale sanitario", afferma intanto l'assessore, e per quanto riguarda il personale amministrativo "sono in atto percorsi di riorganizzazione interna ed esterna tesi a superare alcune difficoltà emerse". Quanto poi al rischio radiologico, altro elemento sollevato dai sindacati, "si tratta di un adempimento di legge che il Rizzoli sta introducendo attraverso continua interlocuzione con le parti sindacali. Il percorso che porterà alla nuova regolamentazione è in corso, il documento non è ancora stato definito né deliberato", precisa ancora Donini.

Notizia in aggiornamento