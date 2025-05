Sciopero oggi, a Bologna treni cancellati e ritardi fino 75 minuti

Bologna, 6 maggio 2025 – La stazione ferroviaria di Bologna Centrale sta vivendo una mattinata di considerevoli disagi a causa dello sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, iniziato alle 9 e destinato a protrarsi fino alle 17. La mobilitazione sta avendo un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria, causando numerose cancellazioni e ritardi che stanno mettendo a dura prova la pazienza dei viaggiatori.

Condizioni critiche per le partenze

Già intorno alle 10,30, la situazione nello scalo ferroviario emiliano appariva molto critica. Scorrendo i monitor informativi delle partenze, si contavano ben 8 treni cancellati. A questi si aggiungono altri 11 convogli, sia a lunga percorrenza che regionali, che registrano ritardi variabili tra i 5 e i considerevoli 75 minuti.

A subire i maggiori contrattempi i passeggeri diretti verso destinazioni nazionali ed internazionali. Un treno con destinazione Monaco di Baviera ha accumulato un ritardo di circa 50 minuti, mentre un convoglio diretto a Napoli segna un ritardo di 30 minuti. La situazione più critica riguarda un treno in partenza per Milano, con un ritardo che aveva già raggiunto i 75 minuti e che presumibilmente è destinato ad aumentare.

Problemi anche agli arrivi

Anche sul fronte degli arrivi la situazione non è migliore. I monitor segnalano la cancellazione di 9 treni e 8 convogli in arrivo che viaggiano con ritardi compresi tra i 5 e i 75 minuti. Un treno proveniente da Terni registra un ritardo di 45 minuti, uno da Bari di 55 minuti e un convoglio in arrivo da Pescara segna già a 75 minuti.

L'atrio della stazione centrale di Bologna è affollato di passeggeri visibilmente disorientati e preoccupati. Code agli sportelli del servizio informazioni, dove il personale è impegnato a fornire assistenza e a cercare soluzioni di viaggio alternative per coloro che hanno visto i propri piani stravolti dallo sciopero.

Le ragioni dello sciopero

Come sottolineano le sigle sindacali, il motivo dello sciopero di 8 ore è il naufragio delle trattative con le aziende per il rinnovo del contratto nazionale della mobilità, scaduto da quasi un anno. Nella nota unitaria chiedono che quest’ultime attivino "una trattativa no-stop già a partire dalle 18 del 6 maggio in quanto è urgente dare una risposta coerente in termini di salario, normativa e welfare ai circa 100 mila lavoratori e lavoratrici a cui si applicano i due contratti”.

Consigli ai viaggiatori

I passeggeri sono invitati a monitorare costantemente gli aggiornamenti forniti dalle compagnie ferroviarie.

Recarsi in stazione solo se strettamente necessario.

Prepararsi a possibili attese e modifiche ai propri itinerari.

La speranza è che la situazione possa normalizzarsi al termine della protesta, previsto per le ore 17:00.