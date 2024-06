Sciopero polizia locale nel giorno del Tour de France a Bologna, Lepore: “Non ci saranno problemi”

Bologna, 17 giugno 2024 – Lo polizia locale ha proclamato lo sciopero il 30 giugno, nel giorno in cui a Bologna arriva il Tour de France. Il sindaco Matteo Lepore ha cercato di smorzare le preoccupazioni per una giornata che si prevede impegnativa sotto il profilo dell’ordine pubblico: "Non sono preoccupato, credo molto nella collaborazione della Polizia locale e non credo ci saranno problemi", afferma Lepore a questo proposito.

Intanto oggi c’è stato lo sciopero dei lavoratori comunali proclamato da Sgb, con presidio in mattinata sotto la sede dell'assessorato alla Scuola e una protesta a Palazzo D'Accursio durante la seduta del Consiglio.

Le motivazioni comunicate dal sindacato di base spaziano dalla riduzione del salario di produttività alle progressioni di carriera "ancora ferme", passando per un welfare aziendale "bloccato" e assunzioni "totalmente insufficienti". Ma il sindaco anqhe in questo caso getta acqua sul fuoco: "Siamo sempre disponibili ad ascoltare le critiche e a dialogare - afferma, a margine di un'iniziativa a Palazzo - soprattutto con le persone che lavorano in Comune".

Poi per i dipendenti comunali in sciopero arriva la solidarietà di Sinistra unita per Bologna. "Da troppo tempo le trattative tra Comune da un lato e Sgb e sindacati di base dall'altro sono bloccate. È il momento che Lepore e soci smettano di brindare per il risultato delle europee e ascoltino il personale dipendente del Comune", dichiara in una nota Michele Terra.