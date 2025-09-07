Bologna, sciopero nel primo giorno di scuola 2025 al nido

Bologna, 7 settembre 2025 – Primo giorno di asilo comunale con sciopero. Lunedì 8, incroceranno le braccia le educatrici, le maestre e le dade dei nidi e anche delle scuole materne comunali (queste ultime hanno ricominciato mercoledì 3). Oltre a quelle dei Centri bambini famiglia (Cbf) e dei Servizi educativi territoriali (Set).

A indire lo sciopero nei servizi 0-6 del Comune, sono Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl. Per l’occasione, i sindacati hanno organizzato anche un corteo con ritrovo, dalle 10, sotto la Prefettura (angolo via IV Novembre - via della Zecca), da dove i lavoratori comunali sfileranno fino al Comune in piazza Maggiore.

Prossima agitazione in calendario: lunedì 29 settembre dove a cercare di tenere chiusi nidi e materne comunali sarà Sgb che si sta muovendo per incassare l’adesione delle famiglie.

Quanti sono i bimbi sui banchi

Nelle 74 materne comunali (67 a gestione diretta e 7 a gestione indiretta), ogni giorno, sono accolti 4.586 bambini dai 3 ai 5 anni, mentre nei 57 nidi comunali 2.963 bambini dai 3 mesi ai 3 anni cui vanno aggiunti i 1.160 bebè dei nidi e degli altri servizi educativi per la prima infanzia convenzionati. Nel complesso, esclusi i tempi determinati, sono in servizio, con contratto a tempo indeterminato, 397 insegnanti, 484 educatrici e 409 collaboratrici.

Bonus libri: come presentare domanda

I motivi dello sciopero

Molteplici i motivi della protesta. Per Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, occorre che l’Amministrazione affronti "i problemi e li risolva, dando una nuova prospettiva ai servizi educativi". Ciò va compiuto "in tempo utile e non in un generico futuro". Permane, infatti, "l’assenza di risposte alle tante questioni irrisolte, che pregiudicano il livello delle condizioni di lavoro e la qualità dei servizi"·

Tra questi, ad esempio, le sedi "inadatte al caldo e al cambiamento climatico senza climatizzazione, spazi esterni protetti, spesso con molteplici problemi manutentivi e di adeguatezza, in assenza di una programmazione risolutiva complessiva in tempi credibili".

Insomma mancanza dei climatizzatori e ritardi nella manutenzione. Ed ancora: "Mancanza di sostituzioni pur a fronte di leggi e contratti che impongono il rispetto di precisi rapporti numerici tra adulti e bambini", ma c’è anche il "sovraccarico dei collaboratori mai sostituiti e lasciati senza supporto".

Insegnanti "insufficienti rispetto alle condizioni delle sezioni della materna", specie a fronte di casi di disabilità o con bisogni speciali; la richiesta di abolizione del progetto educatori Jolly e gli incentivi "quasi simbolici" per il nido a luglio e la "necessità di rivedere l'organizzazione del servizio integrativo". Infine "i numeri insufficienti e i carichi insostenibili per i coordinatori pedagogici e per tutte le funzioni ammnistrative e tecniche a supporto all’attività quotidiana" del sistema educativo.