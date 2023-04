"Sciopero storico al Rizzoli, difendiamo l’eccellenza"

"Sciopero storico". Così la Fp Cgil che ha indetto la protesta di ieri davanti al Rizzoli.

"Siamo qui perché vogliamo difendere l’eccellenza del Rizzoli. Il nostro sciopero è riuscito perché la radiologia è chiusa, a parte il comparto che garantisce il Pronto soccorso, le sale operatorie sono attive al 25% e l’accettazione ospedaliera è chiusa. E poi tra il personale ci sono precari da anni". È il bilancio, tra gli applausi dei presenti, di Mario Iavazzi, funzionario Ior di Fp-Cgil. A metà mattina, l’ingresso dell’ospedale è tappezzato da striscioni e bandiere della Fp-Cgil, il sindacato che promuove la mobilitazione anche in vista del raduno nazionale Cgil-Cisl-Uil del 6 maggio, con il segretario generale Maurizio Landini. ’Sanità pubblica, se non la curi non ti cura’ è la scritta su uno dei tanti cartelli sistemati davanti all’ingresso, tra fumogeni rossi e un furgone del sindacato a fianco del quale si tengono i comizi dei vari delegati.

Per Marco Pasquini, segretario generale Fp Cgil di Bologna, "lo sciopero si inserisce nella vertenza nazionale e le conseguenze le subiamo anche qui. Un esempio? Da tempo chiediamo l’indennità per il personale di sala operatoria", mentre Gaetano Alessi, responsabile del comparto sanità Fp Cgil Bologna, sottolinea che uno dei punti verte sul "blocco del turno over". A fine mattinata, i rappresentanti del sindacato si incontrano con Anselmo Campagna e Giampiero Cilione, rispettivamente direttore generale e amministrativo dell’Istituto ortopedico. "Abbiamo apprezzato l’incontro e le intenzioni – ammette al termine Alessi –, ma valuteremo altre azioni di lotta in base ai risultati concreti".

La direzione "esprime massima attenzione per le istanze presentate. Pur affrontando come tutte le aziende sanitarie un momento di grande difficoltà gestionale, il Rizzoli non registra attualmente gravi criticità strutturali e mette in atto tutte le azioni e gli investimenti possibili per mantenere il suo ruolo di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico pubblico di eccellenza". Inoltre, "la direzione assicura che saranno avviati nell’ambito dei tavoli trattanti con le sigle sindacali, fornendo adeguata documentazione, specifici approfondimenti in merito alle criticità evidenziate, con particolare riguardo alle dotazioni di personale in alcuni settori, al funzionamento delle sale operatorie e ad alcune problematiche che interessano l’assetto amministrativo e della ricerca". E Raffaele Donini, assessore regionale alle Politiche per la salute, assicura che il Pronto soccorso dello Ior non verrà toccato dal nuovo piano dell’emergenza-urgenza, perché i Pronto soccorso specialistici "non saranno oggetto di riorganizzazione".

Donatella Barbetta