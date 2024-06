Sciopero taxi oggi Bologna: il venerdì nero del traffico. “Il Comune ci svende"

Bologna, 14 giugno 2024 – Il venerdì è un giorno complicato per la viabilità bolognese e i tassisti lo sanno. Tanto che scioperano in massa proprio oggi, quando in città ci sono varie iniziative, dalla fiera fino alla Mille Miglia.

Sciopero dei taxi oggi a Bologna: ecco il venerdì nero del traffico a Bologna. La protesta: "Il Comune ci svende"

Lo strappo con il Comune non sembra avere possibilità di ricucitura, e le auto bianche si ritroveranno al Parco Nord alle 9, con partenza alle 10 verso il centro, destinazione piazza Maggiore.

"Abbiamo avuto notizia dalla stampa che l’amministrazione ha annunciato l’introduzione di 72 nuovi titoli con valori economici definiti in maniera difforme da quanto disposto dal decreto Asset – scrivono le associazioni di categoria in una nota congiunta –. Vorremmo chiarire che diversamente da quanto annunciato non c’è stata alcuna concertazione preventiva. La situazione attuale appare paradossale, anche alla luce di un trattamento nettamente diverso riconosciuto al trasporto collettivo nella tratta aeroporto-stazione, che negli ultimi 5 anni ha visto un aumento dei costi di biglietteria di oltre il 40%, chiediamo la stessa solerzia negli interventi che ci riguardano".

Sul tavolo, soprattutto, il lungo confronto sui prezzi delle tariffe. L’ultima proposta di Palazzo d’Accursio partiva da 200mila euro come prezzo base al quale applicare scontistiche, fino a 140mila euro. Limite troppo basso per i tassisti, che ora però si trovano davanti un bando dove le scontistiche arrivano fino a 90mila euro, dopo che il Comune ha accolto alcuni passaggi del parere dell’Art, l’autorità di regolazione dei Trasporti.

"Gli accordi sono stati totalmente ignorati, ci sembra giusto manifestare il nostro disappunto – spiega Massimo Sarti di Ascom Taxi –. Ci sembrava che una strada da percorrere insieme ci fosse, e invece il bando uscito l’altro giorno disattende accordi già presi. Hanno copiato il bando di Milano. Quindi senza dialogo, non possiamo fare altrimenti se non scioperare". Non solo, incombe un ricorso al Tar. Oggi in corteo ci sarà anche Uil Trasporti.

"Il ricorso ci sarà, il percorso è stato fallimentare – spiega Mirko Bergonzoni –. Non c’è stata un minimo di concertazione, se l’intera categoria oggi si fermerà per dire basta un motivo ci sarà. E anche il Parco Nord ha un significato". Uil trasporti lamenta "la totale assenza di relazioni sindacali. Il problema non è assolutamente quello del numero delle nuove licenze erogate, ma è stato gestito tutto un percorso e di come sono voluti arrivare a svendere un mestiere – incalza Bergonzoni –. Quest’operazione di portare il prezzo delle licenze fino a 90mila euro crea un danno economica. Illudendo questa nuova sottocategoria di lavoratori di avere più autonomia. Ma sarà tutto il contrario".